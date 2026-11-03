Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье перезапустят в 2027 году

Автосборочный завод в подмосковном Есипово, который раньше принадлежал Mercedes-Benz, планируют полноценно перезапустить в первом квартале 2027 г., заявил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. По его словам, запуск пройдет с новым технологическим партнером

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье перезапустят в первом квартале 2027 г. Об этом «Газете. Ru» рассказал гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

«Площадка готовится под запуск с новым партнером в первом квартале 2027 г. Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Безусловно, завод будет выпускать автомобили», — сказал Андрей Ольховский, не уточнив, о каких конкретно марках идет речь.

Он уточнил, что завод сейчас не остановлен, но он и не работает «на свою проектную мощность». «Вся информация о запуске завода будет транслироваться по мере ее поступления», — добавил глава «Автодома».

«Автодом» приобрел предприятие в 2023 г. вместе с другими российскими активами Mercedes-Benz. Летом 2024 г. на заводе начали выпуск автомобилей Exeed. О том, что их сборку планируют перенести в Санкт-Петербург, «Ведомости» со ссылкой на источники писали в апреле 2026 г. Один из источников, знакомых с бизнесом АГР и «Автодома», рассказал газете, что китайцы ждали, пока их российский партнер подаст документы в Минпромторг для внесения Exeed в специнвестконтракт (СПИК), который был заключен с Mercedes в 2019 г., но этого так и не произошло.