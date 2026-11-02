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Страховые получили убыток из-за ОСАГО и ущерба от БПЛА

Владислав Радченко

Владислав Радченко

Главный экономист Центра коммерческого анализа СПАО «Ингосстрах»

Сокращение прибыли страхового сектора по итогам 9 месяцев 2026 г. и убыток, полученный в III квартале, обусловлены сочетанием факторов разной природы. Первый накапливался постепенно и уже стал носить системный характер, второй связан с рисками, которых в портфелях российских страховщиков еще несколько лет назад практически не было.

КОНТЕКСТ

По итогам трех кварталов 2026 г. чистая прибыль страховых компаний России сократилась вдвое до 195 млрд руб., причем в период с июля по сентябрь они получили убыток в размере 11,5 млрд руб. Квартальный убыток — третий случай за последние 6 лет. Предыдущий раз страховые терпели убытки во втором квартале 2022 г. и третьем квартале 2023 г.

Урегулирование в ОСАГО дорожает

Первый фактор — рост расходов на урегулирование убытков в сегменте ОСАГО. Речь идет не только о выплатах по самим страховым случаям. Вокруг спорных убытков формируется надстройка из судебных издержек, штрафов и неустоек, которая увеличивает совокупную стоимость урегулирования быстрее, чем базовая выплата.
Для массового вида страхования, работающего на больших объемах при ограниченной марже, такая динамика особенно чувствительна. Тариф ОСАГО находится в коридоре, установленном Банком России, поэтому возможности страховщиков компенсировать рост издержек за счет изменения цены ограничены. В результате увеличение стоимости урегулирования оказывает дополнительное давление на финансовый результат.

Крупные убытки меняют оценку риска

Второй значимый фактор — крупные убытки, в том числе связанные с атаками беспилотных летательных аппаратов. События такого масштаба меняют логику оценки риска, поскольку актуарные модели в массовых видах страхования строятся на частоте: большое количество сравнительно мелких убытков дает предсказуемое распределение и портфель ведет себя устойчиво.
В сегменте крупных имущественных и транспортных рисков картина иная — единичное событие способно дать выплату, сопоставимую с годовым результатом целого направления.
Эффект от подобных убытков распространяется по всей цепочке — крупные страховые события отражаются на результатах перестраховочного сегмента, включая Российскую национальную перестраховочную компанию, которая принимает на себя значительную часть таких рисков. Прямые страховщики несут потери в пределах собственного удержания, а перестраховочная защита смягчает удар, но не снимает его полностью, и качество этой защиты становится одним из определяющих условий устойчивости портфеля.
Дополнительное влияние на совокупный финансовый результат сектора оказывает динамика инвестиционных доходов, в том числе переоценка финансовых инструментов.

Регулирование идет к риск-ориентированному подходу

Реакция регулятора на эту ситуацию для рынка предсказуема. Банк России находится в постоянном и конструктивном диалоге со страховым сообществом, поэтому многие обсуждаемые изменения в регулировании не стали для участников неожиданностью: компании заранее знакомятся с возможными требованиями, анализируют их влияние на собственные портфели и оценивают потенциальную потребность в капитале.
Российское страховое регулирование продолжает развиваться в направлении риск-ориентированного подхода. Логика состоит в том, что требования к капиталу должны учитывать не только объем бизнеса страховщика, но и характер принимаемых им рисков, степень их концентрации, уровень диверсификации портфеля и эффективность перестраховочной защиты. В части катастрофических рисков мы ожидаем более детальной оценки способности компании покрывать последствия крупнейших страховых событий с учетом собственного удержания и действующих перестраховочных программ.

Последствия для компаний

Для страховщиков с хорошо диверсифицированными портфелями, выстроенной системой риск-менеджмента и сбалансированной перестраховочной защитой последствия могут оказаться относительно умеренными, а в ряде случаев выполнение новых нормативов не потребует дополнительной капитализации.
Компании с высокой концентрацией рисков, недостаточной диверсификацией или значительными объемами ответственности на собственном удержании потенциально могут столкнуться с более заметным давлением на капитал. Перед ними встанет выбор: привлекать дополнительный капитал либо пересматривать структуру портфеля, лимиты принимаемых рисков и программы перестрахования.
Критического влияния на страховой рынок в целом мы не ожидаем. Речь идет о дальнейшем повышении финансовой устойчивости отрасли и формировании более ответственного подхода к принятию крупных рисков. Смысл сводится к тому, что регулятор стремится исключить сценарий, при котором реализация одного крупного страхового события ставит под угрозу платежеспособность компании и исполнение ее обязательств перед клиентами.
Теги
Страхование Убытки ОСАГО Экономика

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