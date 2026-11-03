Ситуация вокруг частного дома под Киевом, где, по сообщениям украинских СМИ, могли незаконно удерживать около 40 военнослужащих, получил международный резонанс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, Европа не реагирует на произошедшее, поскольку стремится уберечь Киев от подобных скандалов

Скандал вокруг частного дома в Киевской области, где, по сообщениям украинских СМИ, могли незаконно удерживать военнослужащих, уже получил международную огласку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Журналисты поинтересовались, не удивляет ли Кремль отсутствие какой-либо реакции на произошедшее со стороны западных правозащитников.

«Нет, не удивляет. Не удивляет, это вполне естественно. Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов. Хотя также очевидно, что скандал уже приобрел достаточно такое всемирное звучание», — сказал Дмитрий Песков.

Он выразил мнение, что украинские власти испытывают трудности с комплектованием армии. По словам представителя Кремля, на Украине не хватает людей для мобилизации, а число дезертиров и военнослужащих, которые не могут продолжать службу из-за ранений, остается большим. Дмитрий Песков добавил, что те, кто не хочет воевать, могут сдаться в плен российским военным.

Вечером 2 ноября у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом собрались местные жители и родственники военнослужащих. Они утверждали, что в здании незаконно удерживают около 40 человек, сообщило украинское издание «Страна». Люди пытались штурмовать здание, произошли столкновения с полицией. По данным очевидцев, удерживаемым в доме требовалась медицинская помощь, у некоторых из них были серьезные травмы.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что дом использовался как временный пункт размещения военнослужащих, а четверых человек, задержанных после самовольного оставления части, отправили в больницу. Украинские правоохранители также отвергли сообщения о заложниках и погибшем.

Власти Украины утверждают, что в здании находилось 14 человек, а не 40. Среди них был 14-летний подросток. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил , что «таких зданий много» на территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила , что подобных пыточных на Украине много. Она добавила, что «именно на них и держится власть [Владимира] Зеленского».

Всеобщая мобилизация на Украине действует с 2022 г., ее неоднократно продлевали. Мобилизационный возраст в стране составляет от 25 до 60 лет.