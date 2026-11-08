Джаред Кушнер рассматривает Совет Россия — НАТО как модель для будущих переговоров по безопасности в Европе, сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. По его данным, европейские страны готовы к диалогу, но настаивают, что новую систему безопасности можно обсуждать только после прекращения огня на Украине
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер рассматривает Совет Россия — НАТО в качестве модели для будущих переговоров по безопасности в Европе. Об этом сообщил
обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам Дэвида Игнатиуса, Джаред Кушнер связал инициативу по прекращению огня на Украине с предложением провести более широкие многосторонние переговоры России и европейских стран. Совет Россия — НАТО был создан
после окончания холодной войны, но его работу приостановили в 2014 г. после присоединения Крыма к России.
В заявлении, опубликованном
5 ноября в соцсети X, Джаред Кушнер выразил надежду, что при достижении прогресса на переговорах в Абу-Даби европейские страны присоединятся к более широкому формату диалога. Среди его целей он назвал «постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи для урегулирования кризисов, большую военную прозрачность, взаимные меры по снижению рисков эскалации и долгосрочную систему безопасности и стабильности в Европе».
Европейские чиновники, с которыми поговорил Дэвид Игнатиус, заявили о готовности к диалогу с Россией, но подчеркнули, что обсуждение новой системы безопасности возможно только после прекращения огня на Украине.
21 октября 2026 г. президент России Владимир Путин встретился
со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались около трех часов. Джаред Кушнер не смог приехать из-за болезни, но участвовал во встрече дистанционно. С российской стороны также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
По итогам встречи Юрий Ушаков сообщил
о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в 10-х числах ноября. Главной темой он назвал создание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта. Предыдущие раунды переговоров проходили в Абу-Даби в январе и феврале, а затем в Женеве в феврале 2026 г.