Джаред Кушнер рассматривает Совет Россия — НАТО как модель для будущих переговоров по безопасности в Европе, сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. По его данным, европейские страны готовы к диалогу, но настаивают, что новую систему безопасности можно обсуждать только после прекращения огня на Украине

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер рассматривает Совет Россия — НАТО в качестве модели для будущих переговоров по безопасности в Европе. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам Дэвида Игнатиуса, Джаред Кушнер связал инициативу по прекращению огня на Украине с предложением провести более широкие многосторонние переговоры России и европейских стран. Совет Россия — НАТО был создан после окончания холодной войны, но его работу приостановили в 2014 г. после присоединения Крыма к России.

В заявлении, опубликованном 5 ноября в соцсети X, Джаред Кушнер выразил надежду, что при достижении прогресса на переговорах в Абу-Даби европейские страны присоединятся к более широкому формату диалога. Среди его целей он назвал «постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи для урегулирования кризисов, большую военную прозрачность, взаимные меры по снижению рисков эскалации и долгосрочную систему безопасности и стабильности в Европе».

Европейские чиновники, с которыми поговорил Дэвид Игнатиус, заявили о готовности к диалогу с Россией, но подчеркнули, что обсуждение новой системы безопасности возможно только после прекращения огня на Украине.

21 октября 2026 г. президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались около трех часов. Джаред Кушнер не смог приехать из-за болезни, но участвовал во встрече дистанционно. С российской стороны также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.