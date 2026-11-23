Взлет акций Nvidia 23 ноября на 33% на новости о восстановлении полномочий Дженсена Хуанга сыграл на руку спекулянтам. Инвесторы уже разуверились в скорой окупаемости вложений в ИИ и могут возобновить продажу акций сектора. Однако в отличие от краха доткомов в 2000 г., сейчас IT-гиганты имеют устойчивый бизнес с фундаментальной стоимостью.

КОНТЕКСТ Акции Nvidia на открытии торгов в США взлетели на 33% в связи с сообщением, что Дженсен Хуанг восстановлен в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров компании. Индекс высокотехнологичных акций NASDAQ-100 на пике рос на 8% после обвала на 10,4% за неделю с 16 ноября 2026 г., что стало самым сильным недельным падением с марта 2020 г. Текущую ситуацию на рынке акций IT-компаний The Wall Street Journal сравнивает с крахом в 2000 г. доткомов — компаний, строивших свой бизнес на работе в интернете.

В чем причины отскока рынка

Резкий рост акций Nvidia 23 ноября носит спекулятивный характер. К окончанию торгов в пятницу, 20 ноября, было открыто много позиций на понижение как по этой бумаге, так и по акциям других компаний сектора. После обвального падения NASDAQ на 10,4%, а акций Nvidia — на 23% за прошлую неделю, спекулянты были готовы зафиксировать прибыль. Триггером для этого и послужила новость о возвращении Дженсена Хуанга к прежним полномочиям. Агрессивные трейдеры и алгоритмические стратегии стали закрывать короткие позиции и «вставать в покупку», что и вызвало рост.

Но фундаментально ничего не изменилось. Инвесторы продолжают пересматривать перспективы своих вложений в акции IT-компаний, чем и обусловлен наблюдающийся с начала октября нисходящий тренд индекса NASDAQ. В бумагах высоких технологий инвестор покупает не столько текущий бизнес, сколько его перспективу. Оценки же времени окупаемости инвестиций в ИИ имеют несколько сценариев и зависят от того, по какому более вероятному пути будет развиваться бизнес. Сейчас усиливается мнение, что сроки выхода на ожидаемую прибыль окажутся более длительными, чем ожидалось ранее, и поэтому идет фундаментальная переоценка эмитентов.

Кроме того, все понимают, что рост акций не может быть бесконечным, и чем длиннее и мощнее восходящий тренд, тем сильнее желание продать все бумаги или их часть, чтобы зафиксировать прибыль. Для начала распродаж достаточно было появления негативной информации, которую рынок и получил. Сначала это была победа на выборах в Конгресс США демократов, выступающих против быстрого развития дата-центров. Усилили распродажу новости вокруг Nvidia — отставка Дженсена Хуанга и информация о намерении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) провести проверку бухгалтерии компании.

Будет ли полносмаштабный кризис

Аналогия текущей ситуации с крахом доткомов имеет место. Но принципиальное отличие от 2000 г. заключается в том, что тогда многие «пустые» компании привлекали деньги под идею, под ожидания резкого спроса на инфраструктуру «уже завтра». Сейчас же у крупнейших технологических гигантов есть действующий бизнес, реальные денежные потоки, в том числе в направлениях, связанных с ИИ и дата-центрами. Снижение цены их акций вызвано во многом понижением оптимистичных прогнозов по выручке от новых направлений бизнеса.

Нельзя исключить, что падение акций высокотехнологичных компаний продолжится. Пока настроения негативные. Так, 17 ноября Nvidia сообщила о росте выручки в III квартале более чем вдвое в годовом выражении, и повысила прогноз по росту выручки на 2028 финансовый год (начнется в конце января 2027 г.), но даже это не прервало обвал бумаги.

Многие инвесторы будут воспринимать падение котировок как возможность купить подешевевшие бумаги — в первую очередь эмитентов с небольшим уровнем долга и реальным денежным потоком.

Рано или поздно все просадки котировок акций лидеров рынка будут выкуплены. Однако волатильность в этом секторе в ближайшее время обещает быть высокой. Говорить о том, перерастет ли нынешняя коррекция в серьезный кризис американского фондового рынка, который отразится на рынках развитых стран, пока рано.

Как события могут развиваться дальше

Многое будет зависеть от того, станут ли ведущие технологические компании уменьшать капитальные затраты на 2027 г. Сейчас они сопоставимы с вкладом некоторых отраслей в ВВП США. Если снижение капзатрат будет сильным, то проблемы могут появиться в других отраслях, в первую очередь в строительстве и энергетике. В целом же экономика США пока чувствует себя уверенно.

Пока падение котировок особенно негативно для американских домохозяйств, большинство из которых имеют вложения в фондовый рынок, в том числе через пенсионные фонды.

Несмотря на наблюдаемую сейчас картину по NASDAQ, интерес инвесторов к ИИ-сектору остается огромным. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего 18 ноября IPO Anthropic, где книга заявок была переподписана в 7 раз, а эмитент поднял цену размещения. В бумагу вошло много институциональных инвесторов, которые верят, что на средне- и долгосрочном горизонте ИИ будет генерировать прибыль.