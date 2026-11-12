Эльвира Набиуллина: гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека

Россиянам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, рост цен нивелировал выгоду от льготных программ, а рыночная ипотека станет привлекательной для граждан только при низкой инфляции

Гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленаром заседании Госдумы.

«Мне кажется, основное — это все-таки то, что в конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, а им нужно доступное жилье. А доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра и, по сути дела, того объема долга, который людям надо брать», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, рост цен нивелировал выгоду от льготной ипотеки, а россияне, кто не мог воспользоваться такими программами, столкнулись с падением доступности жилья. В результате гражданам приходится откладывать средства из-за дорогого жилья и дорогой ипотеки.

Доступная рыночная ипотека возможна только при условии низкой инфляции, отметила глава регулятора. При этом льготные программы должны быть «строго адресными», подчеркнула она.

По данным ЦБ, за последние 12 месяцев объем выдачи ипотеки составил 5,4 трлн руб., прирост — 2,5 трлн руб. Все более значимую роль, продолжила Эльвира Набиуллина, начинает играть рыночная ипотека: выдачи удвоились относительно прошлого года.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает , что по итогам 2026 г. общий объем ипотечных выдач вырастет на 15–20% и превысит 5 трлн руб. Аналитики прогнозируют, что доли льготной и рыночной ипотеки приблизятся к паритету, а в отдельные месяцы рыночные программы будут опережать льготные.