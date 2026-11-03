Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

«Домклик»: доля рыночной ипотеки превысила 50% впервые за два года

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 03 ноя 2026 16:54
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Доля рыночной ипотеки в выдачах «Сбера» в октябре достигла 53,1% — впервые более чем за два года на нее приходится больше половины выдач, сообщает «Домклик». Объем выдач по рыночным программам составил 113,7 млрд руб.
В октябре 2026 г. доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач «Сбера» достигла 53,1%, а программ с господдержкой — 46,9%. Базовые ипотечные программы впервые более чем за два года заняли больше половины выдач, сообщается в исследовании аналитиков сервиса «Домклик».
Детали
Объем выдач по рыночным ипотечным программам в октябре составил 113,7 млрд руб. Второй месяц подряд показатель превышает 110 млрд руб. С июля 2026 г. выдачи базовой ипотеки не опускались ниже 100 млрд руб.
Наибольшая доля рыночной ипотеки зафиксирована в следующих регионах:
  • Владимирская область — 72,5%;
  • Ленинградская область — 72%;
  • Москва — 70,8%;
  • Самарская область — 70,3%.
Выдачи по семейной ипотеке в октябре сократились в 4,4 раза к сентябрю и составили 68,4 млрд руб. Доля программы в общем объеме выдач достигла 32,1%. При этом она осталась самой востребованной льготной программой.
Наиболее популярна семейная ипотека в следующих регионах:
  • Астраханская область — 74,8% выдач;
  • Ростовская область — 56,3%;
  • Краснодарский край — 55,2%.
Объем выдач по Дальневосточной и Арктической ипотеке превысил 24 млрд руб. (+10,5% за месяц). Ее доля составила более 11%. Выдачи по IT-ипотеке приблизились к 5 млрд руб. 
С чем связано
  • Рост рыночной ипотеки в «Домлике» объясняют постепенной нормализацией рынка и адаптацией заемщиков к работе без масштабной господдержки.
  • Сокращение выдач по семейной ипотеке директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи связал с «ажиотажным спросом» в июне и сентябре 2026 г. По его словам, тогда заемщики оформили кредиты по прежним условиям на сумму более 525 млрд руб.
  • С 1 октября 2026 г. программа семейной ипотеки действует по новым правилам. Изменения затронули условия получения кредита и параметры льготного кредитования.
  • Банк России летом 2025 г. перешел к смягчению денежно-кредитной политики. С июня 2025-го по июль 2026-го ключевая ставка опустилась с 21% до 14%. Вслед за этим банки снизили ставки по рыночной ипотеке.
  • На последних двух заседаниях по ключевой ставке регулятор взял паузу: в сентябре и октябре совет директоров ЦБ сохранил ставку на уровне 14%. В июне «Коммерсантъ» писал, что на фоне сокращения шага снижения до 25 б.п. банки также взяли паузу в уменьшении ставок по рыночным программам ипотеки.
Что будет дальше
В сентябре 2026 г. заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов прогнозировал, что по итогам года объем выдачи рыночной ипотеки в России приблизится к 2,4 трлн руб. Это в 2,5 раза больше результата 2025 г. При этом выдачи по государственным программам, по оценке банка, сократятся до 2,8 трлн руб. (против почти 3,5 трлн руб. годом ранее).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает, что по итогам 2026 г. общий объем ипотечных выдач вырастет на 15–20% и превысит 5 трлн руб. Аналитики прогнозировали, что доли льготной и рыночной ипотеки приблизятся к паритету, а в отдельные месяцы рыночные программы будут опережать льготные.
Тэги
Домклик Ипотека Сбер

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Марат Хуснуллин: ипотека под 2% в новых регионах сохранится до конца СВО Новости

Марат Хуснуллин: ипотека под 2% в новых регионах сохранится до конца СВО
15 мая 2026
Марат Хуснуллин: запас прочности у застройщиков жилья в России почти исчерпан Новости

Марат Хуснуллин: запас прочности у застройщиков жилья в России почти исчерпан
18 мая 2026
СМИ узнали об обсуждении новых ужесточений по семейной ипотеке Новости

СМИ узнали об обсуждении новых ужесточений по семейной ипотеке
19 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.