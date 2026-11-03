«Домклик»: доля рыночной ипотеки превысила 50% впервые за два года

Доля рыночной ипотеки в выдачах «Сбера» в октябре достигла 53,1% — впервые более чем за два года на нее приходится больше половины выдач, сообщает «Домклик». Объем выдач по рыночным программам составил 113,7 млрд руб.
В октябре 2026 г. доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач «Сбера» достигла 53,1%, а программ с господдержкой — 46,9%. Базовые ипотечные программы впервые более чем за два года заняли больше половины выдач, сообщается
в исследовании аналитиков сервиса «Домклик».
Детали
Объем выдач по рыночным ипотечным программам в октябре составил 113,7 млрд руб. Второй месяц подряд показатель превышает 110 млрд руб. С июля 2026 г. выдачи базовой ипотеки не опускались ниже 100 млрд руб.
Наибольшая доля рыночной ипотеки зафиксирована в следующих регионах:
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Владимирская область — 72,5%;
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Ленинградская область — 72%;
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Москва — 70,8%;
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Самарская область — 70,3%.
Выдачи по семейной ипотеке в октябре сократились в 4,4 раза к сентябрю и составили 68,4 млрд руб. Доля программы в общем объеме выдач достигла 32,1%. При этом она осталась самой востребованной льготной программой.
Наиболее популярна семейная ипотека в следующих регионах:
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Астраханская область — 74,8% выдач;
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Ростовская область — 56,3%;
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Краснодарский край — 55,2%.
Объем выдач по Дальневосточной и Арктической ипотеке превысил 24 млрд руб. (+10,5% за месяц). Ее доля составила более 11%. Выдачи по IT-ипотеке приблизились к 5 млрд руб.
С чем связано
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Рост рыночной ипотеки в «Домлике» объясняют постепенной нормализацией рынка и адаптацией заемщиков к работе без масштабной господдержки.
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Сокращение выдач по семейной ипотеке директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи связал с «ажиотажным спросом» в июне и сентябре 2026 г. По его словам, тогда заемщики оформили кредиты по прежним условиям на сумму более 525 млрд руб.
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С 1 октября 2026 г. программа семейной ипотеки действует по новым правилам. Изменения затронули условия получения кредита и параметры льготного кредитования.
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Банк России летом 2025 г. перешел к смягчению денежно-кредитной политики. С июня 2025-го по июль 2026-го ключевая ставка опустилась с 21% до 14%. Вслед за этим банки снизили ставки по рыночной ипотеке.
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На последних двух заседаниях по ключевой ставке регулятор взял паузу: в сентябре и октябре совет директоров ЦБ сохранил ставку на уровне 14%. В июне «Коммерсантъ» писал, что на фоне сокращения шага снижения до 25 б.п. банки также взяли паузу в уменьшении ставок по рыночным программам ипотеки.
Что будет дальше
В сентябре 2026 г. заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов прогнозировал
, что по итогам года объем выдачи рыночной ипотеки в России приблизится к 2,4 трлн руб. Это в 2,5 раза больше результата 2025 г. При этом выдачи по государственным программам, по оценке банка, сократятся до 2,8 трлн руб. (против почти 3,5 трлн руб. годом ранее).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает
, что по итогам 2026 г. общий объем ипотечных выдач вырастет на 15–20% и превысит 5 трлн руб. Аналитики прогнозировали, что доли льготной и рыночной ипотеки приблизятся к паритету, а в отдельные месяцы рыночные программы будут опережать льготные.