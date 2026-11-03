«Домклик»: доля рыночной ипотеки превысила 50% впервые за два года

Доля рыночной ипотеки в выдачах «Сбера» в октябре достигла 53,1% — впервые более чем за два года на нее приходится больше половины выдач, сообщает «Домклик». Объем выдач по рыночным программам составил 113,7 млрд руб.

В октябре 2026 г. доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач «Сбера» достигла 53,1%, а программ с господдержкой — 46,9%. Базовые ипотечные программы впервые более чем за два года заняли больше половины выдач, сообщается в исследовании аналитиков сервиса «Домклик».

Детали

Объем выдач по рыночным ипотечным программам в октябре составил 113,7 млрд руб. Второй месяц подряд показатель превышает 110 млрд руб. С июля 2026 г. выдачи базовой ипотеки не опускались ниже 100 млрд руб.

Наибольшая доля рыночной ипотеки зафиксирована в следующих регионах:

Владимирская область — 72,5%;

Ленинградская область — 72%;

Москва — 70,8%;

Самарская область — 70,3%.



Выдачи по семейной ипотеке в октябре сократились в 4,4 раза к сентябрю и составили 68,4 млрд руб. Доля программы в общем объеме выдач достигла 32,1%. При этом она осталась самой востребованной льготной программой.

Наиболее популярна семейная ипотека в следующих регионах:

Астраханская область — 74,8% выдач;

Ростовская область — 56,3%;

Краснодарский край — 55,2%.

Объем выдач по Дальневосточной и Арктической ипотеке превысил 24 млрд руб. (+10,5% за месяц). Ее доля составила более 11%. Выдачи по IT-ипотеке приблизились к 5 млрд руб.

С чем связано

Рост рыночной ипотеки в «Домлике» объясняют постепенной нормализацией рынка и адаптацией заемщиков к работе без масштабной господдержки.

Сокращение выдач по семейной ипотеке директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи связал с «ажиотажным спросом» в июне и сентябре 2026 г. По его словам, тогда заемщики оформили кредиты по прежним условиям на сумму более 525 млрд руб.

С 1 октября 2026 г. программа семейной ипотеки действует по новым правилам. Изменения затронули условия получения кредита и параметры льготного кредитования.

Банк России летом 2025 г. перешел к смягчению денежно-кредитной политики. С июня 2025-го по июль 2026-го ключевая ставка опустилась с 21% до 14%. Вслед за этим банки снизили ставки по рыночной ипотеке.

На последних двух заседаниях по ключевой ставке регулятор взял паузу: в сентябре и октябре совет директоров ЦБ сохранил ставку на уровне 14%. В июне «Коммерсантъ» писал, что на фоне сокращения шага снижения до 25 б.п. банки также взяли паузу в уменьшении ставок по рыночным программам ипотеки.

Что будет дальше

В сентябре 2026 г. заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов В сентябре 2026 г. заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов прогнозировал , что по итогам года объем выдачи рыночной ипотеки в России приблизится к 2,4 трлн руб. Это в 2,5 раза больше результата 2025 г. При этом выдачи по государственным программам, по оценке банка, сократятся до 2,8 трлн руб. (против почти 3,5 трлн руб. годом ранее).