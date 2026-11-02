Глава Минприроды Новосибирской области ушел в отставку

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин ушел в отставку, сообщил губернатор Андрей Травников. Исполнять обязанности будет Жанна Шурова, ранее работавшая заместителем министра

Евгений Шестернин покинул пост главы минприроды Новосибирской области по состоянию здоровья и личным обстоятельствам. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона, передает «Интерфакс».

«По собственному желанию, по состоянию здоровья и по личным обстоятельствам Евгений Анатольевич Шестернин обратился ко мне с заявлением об отставке и со 2 ноября он освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии», — сказал он.

Исполняющей обязанности назначена Жанна Шурова, ранее занимавшая пост замглавы минприроды.

Евгений Шестернин возглавлял региональное минприроды с 2022 г. До этого в течение семи лет он занимал пост мэра Бердска, а в 2010–2015 гг. руководил Заельцовским районом Новосибирска.