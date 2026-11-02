Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1»

Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли выиграл чемпионат «Формулы-1», обеспечив себе титул по итогам Гран-при Мексики. В возрасте 20 лет и 69 дней он стал самым молодым чемпионом в истории серии, сообщает ТАСС

Гонщик Mercedes Кими Антонелли досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1», финишировав третьим на Гран-при Мексики. Как передает ТАСС, набранные 380 очков гарантировали итальянцу победу в зачете пилотов.

До гонки шансы опередить Кими Антонелли сохраняли два британских гонщика — Джордж Расселл (Mercedes) и Льюис Хэмилтон (Ferrari).

Итальянец стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1». Он побил рекорд немца Себастьяна Феттеля, который впервые стал чемпионом в 23 года и 134 дня. Кими Антонелли выиграл титул в возрасте 20 лет и 69 дней.