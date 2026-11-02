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Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1»

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 10:57
Фото: Eric Gay/AP/TASS
Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли выиграл чемпионат «Формулы-1», обеспечив себе титул по итогам Гран-при Мексики. В возрасте 20 лет и 69 дней он стал самым молодым чемпионом в истории серии, сообщает ТАСС
Гонщик Mercedes Кими Антонелли досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1», финишировав третьим на Гран-при Мексики. Как передает ТАСС, набранные 380 очков гарантировали итальянцу победу в зачете пилотов.
До гонки шансы опередить Кими Антонелли сохраняли два британских гонщика — Джордж Расселл (Mercedes) и Льюис Хэмилтон (Ferrari).
Итальянец стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1». Он побил рекорд немца Себастьяна Феттеля, который впервые стал чемпионом в 23 года и 134 дня. Кими Антонелли выиграл титул в возрасте 20 лет и 69 дней.
С 15 лет Кими Антонелли выступал в итальянской «Формуле-4». Гонщик подписал контракт с Mercedes в августе 2024 г. в возрасте 18 лет. В команде он заменил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британец продолжил карьеру в Ferrari. В 2025 г. Кими Антонелли дебютировал в «Формуле-1» в качестве основного гонщика команды.
Тэги
Формула-1 Победа

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