Минэк предложил штрафовать фармкомпании за патентные нарушения

Минэк предложил ввести оборотные штрафы за нелегальный вывод на рынок лекарств-дженериков до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Размер штрафа может варьироваться от 50% до 200% выручки от его продажи

Минэкономразвития предложило ввести оборотные штрафы за незаконный вывод на отечественный рынок лекарств-дженериков до истечения срока действия патента на оригинальный препарат, следует из законопроекта с поправками в КоАП. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенному законопроекту, за нелегальный вывод на рынок запатентованного препарата компании могут назначить штраф в размере от 50% до 200% от суммы выручки, полученной от продажи препарата. Это необходимо для «устранения финансовых стимулов совершения нарушений патентных прав», следует из пояснения к проекту.

Отдельная санкция, согласно документу, предусмотрена для должностных лиц — штраф от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Чтобы гарантировать уплату штрафов, предусмотрено наложение ареста на необходимую сумму на счетах нарушителей. Ответственным за выявление нарушений будет выступать Роспатент.