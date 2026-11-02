Минэк предложил штрафовать фармкомпании за патентные нарушения

Минэк предложил ввести оборотные штрафы за нелегальный вывод на рынок лекарств-дженериков до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Размер штрафа может варьироваться от 50% до 200% выручки от его продажи
Минэкономразвития предложило ввести оборотные штрафы за незаконный вывод на отечественный рынок лекарств-дженериков до истечения срока действия патента на оригинальный препарат, следует
из законопроекта с поправками в КоАП. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предложенному законопроекту, за нелегальный вывод на рынок запатентованного препарата компании могут назначить штраф в размере от 50% до 200% от суммы выручки, полученной от продажи препарата. Это необходимо для «устранения финансовых стимулов совершения нарушений патентных прав», следует из пояснения к проекту.
Отдельная санкция, согласно документу, предусмотрена для должностных лиц — штраф от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Чтобы гарантировать уплату штрафов, предусмотрено наложение ареста на необходимую сумму на счетах нарушителей. Ответственным за выявление нарушений будет выступать Роспатент.
В последние годы на отечественный рынок выходит все больше препаратов с нарушением требований патентного законодательства, пишет
«Коммерсантъ». Так, по данным Ассоциации международных фармацевтических производителей, которые приводит газета, за последние три года в стране было зарегистрировано свыше 90 фармацевтических патентных споров, при том как с 2017 по 2021 гг. их было не многим более 30. Споры коснулись не менее 45 международных непатентованных наименований, при этом свыше 25 случаев связаны с досрочным выводом воспроизведенных препаратов на рынок.