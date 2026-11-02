Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Минэк предложил штрафовать фармкомпании за патентные нарушения

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 02 ноя 2026 20:07
Фото: Roberto Sorin/Unsplash
Минэк предложил ввести оборотные штрафы за нелегальный вывод на рынок лекарств-дженериков до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Размер штрафа может варьироваться от 50% до 200% выручки от его продажи
Минэкономразвития предложило ввести оборотные штрафы за незаконный вывод на отечественный рынок лекарств-дженериков до истечения срока действия патента на оригинальный препарат, следует из законопроекта с поправками в КоАП. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
Согласно предложенному законопроекту, за нелегальный вывод на рынок запатентованного препарата компании могут назначить штраф в размере от 50% до 200% от суммы выручки, полученной от продажи препарата. Это необходимо для «устранения финансовых стимулов совершения нарушений патентных прав», следует из пояснения к проекту. 
Отдельная санкция, согласно документу, предусмотрена для должностных лиц — штраф от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Чтобы гарантировать уплату штрафов, предусмотрено наложение ареста на необходимую сумму на счетах нарушителей. Ответственным за выявление нарушений будет выступать Роспатент.
В последние годы на отечественный рынок выходит все больше препаратов с нарушением требований патентного законодательства, пишет «Коммерсантъ». Так, по данным Ассоциации международных фармацевтических производителей, которые приводит газета, за последние три года в стране было зарегистрировано свыше 90 фармацевтических патентных споров, при том как с 2017 по 2021 гг. их было не многим более 30. Споры коснулись не менее 45 международных непатентованных наименований, при этом свыше 25 случаев связаны с досрочным выводом воспроизведенных препаратов на рынок.
Тэги
Минэкономразвития Фармацевтика Штрафы медикаменты

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Госдуме призвали Минэк обосновать прогноз роста тарифов ЖКХ на 33,5% Новости

В Госдуме призвали Минэк обосновать прогноз роста тарифов ЖКХ на 33,5%
14 мая 2026
Суд в Испании обязал налоговую службу вернуть Шакире более 60 млн евро Новости

Суд в Испании обязал налоговую службу вернуть Шакире более 60 млн евро
18 мая 2026
Британия оштрафовала Deutsche Bank за переводы Okko Новости

Британия оштрафовала Deutsche Bank за переводы Okko
19 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.