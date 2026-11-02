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Минобороны РФ сообщило об ударе по месту хранения пусковых установок «Нептун»

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 11:18
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Минобороны РФ сообщило об ударе по месту укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области. В течение ночи ВС РФ атаковали с помощью беспилотников объекты портовой инфраструктуры и суда, используемые в военных целях
Место укрытия и хранения пусковых установок комплексов «Нептун» поражено в районе населенного пункта Тузлы Одесской области, заявили в Минобороны России.
Также был поражен сухогруз в 58 км южнее Одессы. По данным министерства, судно находилось на переходе морем и перевозило грузы, предназначенные для ВСУ.
В ночь на 2 ноября российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, и судам, задействованным в перевозке военных грузов. При атаке использовались беспилотники.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В частности, 27 октября было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военный груз в порт Черноморск. Также в Харьковской области ВС РФ ударили по разгрузочно-таможенному терминалу компании «Региональный Логистический Центр», в котором также хранилась продукция двойного назначения, предназначенная для обеспечения ВСУ, а также разведывательные и ударные БПЛА.
Тэги
Минобороны БПЛА военные операции

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