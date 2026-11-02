Минобороны РФ сообщило об ударе по месту хранения пусковых установок «Нептун»

Минобороны РФ сообщило об ударе по месту укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области. В течение ночи ВС РФ атаковали с помощью беспилотников объекты портовой инфраструктуры и суда, используемые в военных целях

Место укрытия и хранения пусковых установок комплексов «Нептун» поражено в районе населенного пункта Тузлы Одесской области, заявили в Минобороны России.

Также был поражен сухогруз в 58 км южнее Одессы. По данным министерства, судно находилось на переходе морем и перевозило грузы, предназначенные для ВСУ.

В ночь на 2 ноября российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, и судам, задействованным в перевозке военных грузов. При атаке использовались беспилотники.