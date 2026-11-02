Минстрой предложил ввести надбавки к тарифам ЖКХ

Минстрой предложил включить в тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение инвестиционные надбавки для обновления коммунальной инфраструктуры. В ведомстве заверили, что прибавка будет «небольшой», а деньги пойдут только на капремонт и обновление сетей

Минстрой прорабатывает введение инвестиционных надбавок к коммунальным тарифам для финансирования капремонта и модернизации сетей и котельных. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ министерства Федор Козлов на круглом столе в Совете Федерации, передает «Парламентская газета».

Предложения Минстрой готовит совместно с ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго. Представить документ в правительство могут до декабря этого года, уточняет газета.

Речь идет о надбавках к тарифам на тепло, водоотведение и водоснабжение. Предполагается, что полученные средства будут направлены исключительно на обновление инфраструктуры. Участники обсуждения отметили, что во многих регионах действующие тарифы позволяют поддерживать работу коммунальных систем, но не обеспечивают полноценную замену изношенных труб и котельных.

По данным «Парламентской газеты», с начала отопительного периода Минстрой зафиксировал 744 аварии на объектах ЖКХ — на 13,4% меньше, чем годом ранее. При этом, по словам заместителя руководителя Ростехнадзора Вадима Сергеева, с прошлого года остались неустраненными около 60 тыс. нарушений на теплосетях. Готовыми к зиме инспекторы признали 78% предприятий, еще 5% — готовыми с условиями, 17% — неготовыми.

С 1 октября тарифы ЖКХ в России проиндексировали в среднем на 9,9%. Повышение варьировалось по регионам: от 8% в Хакасии и на Чукотке до 22% в Ставропольском крае. В Москве рост составил 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.