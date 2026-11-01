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При проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержали подростка

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 01 ноя 2026 17:09
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
ФСБ задержала несовершеннолетнего россиянина в ходе проверки информации США о готовившемся теракте в Москве. В его телефоне был найден аккаунт с угрозами, подпиской на неонацистский канал, а также запросы о терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях
При проверке информации США о подготовке теракта в Москве ФСБ задержала подростка, который мог готовить нападение на парк «Царицыно». 
«В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин РФ, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике „Царицыно“, с подписью: „Я нашел место“ на английском», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).
В его телефоне был найден аккаунт с угрозами, подпиской на неонацистский канал, а также запросы о терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях, отметили в ведомстве.
31 октября ФСБ России сообщила ТАСС, что по партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. В ведомстве добавили, что по данному факту проводится соответствующая работа.
Также 31 октября посольство США в России предупредило о достоверной угрозе теракта в московском музее-заповеднике «Царицыно». Ведомство призвало граждан США избегать этого района и мест массового скопления людей.
Тэги
ФСБ Москва задержание

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