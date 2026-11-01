При проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержали подростка

ФСБ задержала несовершеннолетнего россиянина в ходе проверки информации США о готовившемся теракте в Москве. В его телефоне был найден аккаунт с угрозами, подпиской на неонацистский канал, а также запросы о терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях

При проверке информации США о подготовке теракта в Москве ФСБ задержала подростка, который мог готовить нападение на парк «Царицыно».

«В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин РФ, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике „Царицыно“, с подписью: „Я нашел место“ на английском», — сообщили в ФСБ ( цитата по ТАСС).

В его телефоне был найден аккаунт с угрозами, подпиской на неонацистский канал, а также запросы о терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях, отметили в ведомстве.

31 октября ФСБ России сообщила ТАСС, что по партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. В ведомстве добавили, что по данному факту проводится соответствующая работа.