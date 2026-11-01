Раскрыты личности пилотов, посадивших рейс Flydubai после попытки теракта

Власти ОАЭ назвали имена пилотов рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив, совершивших посадку после попытки теракта, сообщают израильские СМИ. Ими оказались Хенсон Стивен с Фиджи и Роуэн Тут из ЮАР. Личности пилотов были раскрыты на церемонии награждения 27 октября

Ynet. Власти ОАЭ назвали пилотов, которые посадили рейс Flydubai после попытки теракта на борту: это Хенсон Стивен из Фиджи и Роуэн Тут из ЮАР. Об этом сообщили The Times of Israel

Хенсон Стивен и Роуэн Тут находились на борту в качестве дополнительных пилотов для обратного рейса. После того как второй пилот Хамам аль-Хаммами напал на командира Смита Маччхара, а пассажиры обезвредили нападавшего, Хенсон Стивен и Роуэн Тут взяли управление на себя и посадили поврежденный самолет в саудовском Табуке.

27 октября президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян наградил членов экипажа орденом Заида II первой степени за мужество и обеспечение безопасности пассажиров. По данным Ynet, это одна из высших гражданских наград страны, обычно присуждаемая дипломатам и высокопоставленным чиновникам.