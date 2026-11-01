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Россия введет визы для граждан Черногории с 30 декабря

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 01 ноя 2026 16:24
Фото: Global Residence Index/Unsplash
С 30 декабря РФ вводит визовый режим для граждан Черногории, сообщило посольство России в Подгорице. Москва намерена соблюдать процедуру прекращения действия соглашения от 24 сентября 2008 г. Это ответная мера на отмену безвизового режима черногорскими властями
Гражданам Черногории с 30 декабря понадобится оформлять визы для поездок в РФ. Об этом сообщило посольство России в Подгорице.
Москва намерена соблюдать процедуру прекращения действия соглашения от 24 сентября 2008 г., завили в ведомстве. С учетом даты уведомления от Черногории, срок выполнения обязательств по документу истекает 30 декабря.
«Начиная с этого дня [30 декабря 2026 г.] въезд граждан Черногории в Российскую Федерацию будет осуществляться по визам по всем видам паспортов в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ от 15 августа 1996 г.», — говорится в сообщении.
21 октября посол России в Черногории Александр Лукашик сообщил, что страна официально уведомила РФ о введении виз для российских граждан с 1 ноября 2026 г. Теперь россияне могут въезжать в страну при наличии черногорской визы или визы ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. Помимо россиян, визовые требования Черногории затронули граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции.
14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что после введения Черногорией визового режима для россиян гражданам балканской республики также потребуется оформлять визы для поездок в Россию. По ее словам, решение Подгорицы связано со стремлением страны вступить в Евросоюз. Мария Захарова отметила, что введение виз приведет к сокращению турпотока из России, нанесет ущерб местному бизнесу и ухудшит инвестиционный климат.
Тэги
Россия Черногория Виза

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