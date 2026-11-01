Россия введет визы для граждан Черногории с 30 декабря

С 30 декабря РФ вводит визовый режим для граждан Черногории, сообщило посольство России в Подгорице. Москва намерена соблюдать процедуру прекращения действия соглашения от 24 сентября 2008 г. Это ответная мера на отмену безвизового режима черногорскими властями

Гражданам Черногории с 30 декабря понадобится оформлять визы для поездок в РФ. Об этом сообщило посольство России в Подгорице.

Москва намерена соблюдать процедуру прекращения действия соглашения от 24 сентября 2008 г., завили в ведомстве. С учетом даты уведомления от Черногории, срок выполнения обязательств по документу истекает 30 декабря.

«Начиная с этого дня [30 декабря 2026 г.] въезд граждан Черногории в Российскую Федерацию будет осуществляться по визам по всем видам паспортов в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ от 15 августа 1996 г.», — говорится в сообщении.

21 октября посол России в Черногории Александр Лукашик сообщил , что страна официально уведомила РФ о введении виз для российских граждан с 1 ноября 2026 г. Теперь россияне могут въезжать в страну при наличии черногорской визы или визы ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. Помимо россиян, визовые требования Черногории затронули граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции.