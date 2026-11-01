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Росстат сообщил о кибератаках на свой сайт

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 01 ноя 2026 12:36
Фото: Julio Lopez/Unsplash
С 29 октября по 1 ноября ресурсы Росстата подверглись кибератакам. Специалисты ведомства устанавливают источник угрозы. В Росстате сообщили, что инфраструктура сработала штатно, утечка данных не выявлена
Росстат сообщил о кибератаках на свои ресурсы с 29 октября по 1 ноября.
«С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства (цитата по «РИА Новости»).
В ведомстве сообщили, что инфраструктура сработала штатно: системы мониторинга своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование.
Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями по информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и источники угрозы. Доступность официального сайта Росстата будет восстановлена в ближайшее время.
26 октября в ГК «Солар» сообщили, что за первые девять месяцев года количество кибератак в России выросло на 38% год к году на фоне распространения ИИ-инструментов. Всего за этот период компания зафиксировала 31,7 тыс. атак, при этом в третьем квартале их число достигло 14,3 тыс.
Тэги
Росстат Кибератаки

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