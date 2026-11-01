Росстат сообщил о кибератаках на свой сайт

С 29 октября по 1 ноября ресурсы Росстата подверглись кибератакам. Специалисты ведомства устанавливают источник угрозы. В Росстате сообщили, что инфраструктура сработала штатно, утечка данных не выявлена

Росстат сообщил о кибератаках на свои ресурсы с 29 октября по 1 ноября.

«С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства ( цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве сообщили, что инфраструктура сработала штатно: системы мониторинга своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование.

Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями по информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и источники угрозы. Доступность официального сайта Росстата будет восстановлена в ближайшее время.