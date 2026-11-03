Совет директоров «Туризм.РФ» одобрил вхождение в группу ВЭБ.РФ

Корпорация «Туризм.РФ» войдет в группу ВЭБа. Об этом «Эксперту» сообщил источник в институте развития. Интеграцию одобрили члены совета директоров АО «Корпорация Туризм. РФ», уточнил собеседник. В ходе совещания участники одобрили также план объединения.

В числе среднесрочных задач «Туризм.РФ» — стать аккредитованным центром компетенций группы ВЭБ.РФ в части реализации проектов в сфере туризма. Кроме того, в планах «Туризм.РФ» организовывать совместные образовательные программы — с ГК «Просвещение», Академией «Развивай. РФ».

«Туризм.РФ» предстоит разработать и утвердить обновленную стратегию Корпорации, а также внедрить единые стандарты управления ВЭБ.РФ.

Сегодня в инвестиционном портфеле «Туризм.РФ» 39 инвестпроектов почти на 33 тыс. номеров, а общий объем привлеченных средств инвесторов — около четверти триллиона рублей.

«Туризм.РФ» уже вложила 12,6 млрд руб., остаток обязательств по существующим проектам до 2030 г. — 24,4 млрд руб.