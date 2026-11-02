Стилист Эльвира Янковская получила условный срок за продажу подделок Лерчек

Суд в Москве приговорил стилиста Эльвиру Янковскую к 3,5 года лишения свободы условно за продажу поддельных брендовых вещей блогеру Валерии Чекалиной и другим клиентам. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба превысила 4 млн руб.

Лефортовский суд Москвы признал стилиста Эльвиру Янковскую виновной в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ей 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

По данным следствия, которые приводит агентство, Эльвира Янковская предложила Валерии Чекалиной привозить из-за рубежа вещи люксовых брендов по ценам ниже рыночных. Блогер согласилась и в течение 1,5 года покупала через стилиста одежду и аксессуары премиальных марок, включая Christian Dior и Prada. После очередной покупки Валерия Чекалина усомнилась в подлинности вещей и обратилась к специалистам. Те обнаружили, что пошив изделий не соответствует оригиналам, и назвали товары контрафактными. Блогер предложила урегулировать спор мирно, но Эльвира Янковская отказалась. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, передает агентство.

Следствие установило, что Эльвира Янковская закупала товары через владелицу страницы, которая позиционировала свой бизнес как «консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс». Продукция поступала с рынка «Садовод» и из торговых центров «Люблино» и «Дубровка».

Всего потерпевшими по делу признали семь человек. Валерия Чекалина и еще четыре клиента отказались от гражданских исков после того, как Эльвира Янковская возместила им ущерб, уточняют «РИА Новости».

В московской прокуратуре уточнили , что общий ущерб по делу превысил 4 млн руб. Одной из потерпевших она продала продукцию на 1,9 млн руб., другой — на 1,2 млн руб., в то время как реальная стоимость проданных вещей составляла 38 тыс. руб. и 26 тыс. руб., уточняет прокуратура.