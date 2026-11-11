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Владимир Мединский назвал главную тему переговоров в Абу-Даби

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 14:20
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Европейская безопасность была главной темой переговоров в Абу-Даби, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, конфликт на Украине показал, что прежняя система «работает очень плохо». Москва выступает за создание новой справедливой системы безопасности, которая не будет ущемлять интересы какой-либо страны
Проблематика европейской системы безопасности стала центральной темой переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров РФ, США и Украины.
Конфликт на Украине показал, что действующая система безопасности в Европе «работает очень плохо», подчеркнул помощник российского президента. По его словам, «болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник». В связи с этим, «надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься», указал он.
«Эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями: где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет еще продолжен», — отметил Владимир Мединский.
Он добавил, что необходима новая справедливая система безопасности в мире, которая бы работала «не в ущерб каким-либо странам». Работа над этим вопросом будет продолжена, пообещал он.
Владимир Мединский обратил внимание, что руководство некоторых стран Европы по сути занимается «групповым обманом украинского народа». По его словам, европейские власти финансируют и снабжают вооружениями Киев, способствуя массовой гибели мирного населения.
В свою очередь, помощник президента РФ назвал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера искренними и эффективными людьми. Он подчеркнул, что американцы нацелены на достижение результата, а не на пустые разговоры.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Во второй день встреча прошла в закрытом режиме. В Абу-Даби также прибыли европейские представители, но за столом переговоров их не было.
Тэги
Владимир Мединский Переговоры Абу-Даби Украина

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