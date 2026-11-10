Назван полный состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также войдут замглавы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, представители Генштаба и ФСБ, сообщает RT. Встреча начнется 10 ноября в 10:50 мск
В состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби вошли 11 человек. Об этом сообщает
RT со ссылкой на документ.
Делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В нее также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.
В экспертную группу включили замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрия Жигарловского, первого замначальника управления информации Генштаба Александра Зорина и первого замруководителя службы — руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрия Минаева. Также среди экспертов — замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.
На встрече в Абу-Даби планируют обсудить основные элементы будущей системы безопасности в Европе после завершения конфликта, сообщает
ТАСС со ссылкой на источник. Встреча начнется
10 ноября в 10:50 мск.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стороны также обсудят
деэскалацию, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги по урегулированию.
Предыдущий раунд переговоров прошел
в Женеве 17–18 февраля. По его итогам Владимир Мединский назвал встречу «тяжелой, но деловой». Стороны не подписали никаких документов.
22 октября президент России Владимир Путин подтвердил
готовность возобновить трехсторонние переговоры. По его словам, одной из их целей станет обсуждение гарантий безопасности России и Украины после достижения мирных договоренностей.