Назван полный состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также войдут замглавы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, представители Генштаба и ФСБ, сообщает RT. Встреча начнется 10 ноября в 10:50 мск

В состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби вошли 11 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В нее также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

В экспертную группу включили замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрия Жигарловского, первого замначальника управления информации Генштаба Александра Зорина и первого замруководителя службы — руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрия Минаева. Также среди экспертов — замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.

На встрече в Абу-Даби планируют обсудить основные элементы будущей системы безопасности в Европе после завершения конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Встреча начнется 10 ноября в 10:50 мск.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стороны также обсудят деэскалацию, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги по урегулированию.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Женеве 17–18 февраля. По его итогам Владимир Мединский назвал встречу «тяжелой, но деловой». Стороны не подписали никаких документов.