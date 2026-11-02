Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Супермаркеты в Европе столкнулись с новой кибератакой на холодильники

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 02 ноя 2026 16:47
Фото: ilja Freiberg/Unsplash
Супермаркеты Бельгии понесли потери на 100 тыс. евро после кибератаки на холодильное оборудование, сообщил Euronews. Взлому подверглись также магазины Эстонии, Швеции, Нидерландах, Люксембурге и Ирландии
В Бельгии супермаркеты были вынуждены выбросить продукты на сумму 100 тыс. евро после кибератаки на холодильное оборудование, сообщил телеканал Euronews. Из-за хакерских атак температура в холодильниках торговых точек поднялась до 70 градусов Цельсия. 
Всего пострадали около 40 супермаркетов Delhaize, 15 магазинов Carrefour, 15 точек сети Intermarché и пять супермаркетов Spar, а также несколько мясных магазинов De Laet en Van Haver, пишет бельгийское издание Le Soir. Также пострадали холодильники в супермаркетах, принадлежащих компании Ahold Delhaize, в Люксембурге.
С аналогичной ситуацией столкнулись супермаркеты Эстонии и Швеции, сообщило ERR. По данным издания, хакеры получили доступ к компьютеру, который использовался для удаленного управления холодильным оборудованием Danfoss в эстонских магазинах Selver, и смогли повысить температуру до 50 градусов Цельсия. В компании отметили, что инцидент произошел в одном из магазинов сети. Там добавили, что были готовы к возможной атаке, поэтому магазину не был нанесен ущерб.
В Швеции с повышением температуры в холодильных камерах из-за предполагаемой кибератаки столкнулись продуктовые сети Ica и Coop., отмечает телеканал SVT. Euronews пишет, что проблемы также возникли у точки IKEA в Бергене.
В Ирландии атаке подверглись 13 магазинов SuperValu, сообщил владелец сети Musgrave. В Нидерландах, по данным представителя компании-поставщика холодильников Danfoss, которые приводит Euronews, пострадали системы заморозки и охлаждения как минимум 17 компаний. Их названия не приводятся.
В ночь на 12 октября во Франции несколько сотен супермаркетов и магазинов подверглись кибератаке на холодильное оборудование, сообщал BFMTV. По данным телеканала, хакеры принудительно активировали функцию нагрева холодильного оборудования. В результате продавцы могли понести убытки на миллионы евро, подсчитало издание.
Тэги
атака магазины Бельгия Эстония

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Кремль опроверг сообщения об использовании складов WB для поставок товаров армии РФ Новости

Кремль опроверг сообщения об использовании складов WB для поставок товаров армии РФ
21 июл 2026
Новости

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань
21 мая 2026
Дмитрий Песков назвал удар по колледжу в Старобельске «чудовищным преступлением» Новости

Дмитрий Песков назвал удар по колледжу в Старобельске «чудовищным преступлением»
22 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.