Супермаркеты в Европе столкнулись с новой кибератакой на холодильники

Супермаркеты Бельгии понесли потери на 100 тыс. евро после кибератаки на холодильное оборудование, сообщил Euronews. Взлому подверглись также магазины Эстонии, Швеции, Нидерландах, Люксембурге и Ирландии

В Бельгии супермаркеты были вынуждены выбросить продукты на сумму 100 тыс. евро после кибератаки на холодильное оборудование, сообщил телеканал Euronews. Из-за хакерских атак температура в холодильниках торговых точек поднялась до 70 градусов Цельсия.

Всего пострадали около 40 супермаркетов Delhaize, 15 магазинов Carrefour, 15 точек сети Intermarché и пять супермаркетов Spar, а также несколько мясных магазинов De Laet en Van Haver, пишет бельгийское издание Le Soir. Также пострадали холодильники в супермаркетах, принадлежащих компании Ahold Delhaize, в Люксембурге.

С аналогичной ситуацией столкнулись супермаркеты Эстонии и Швеции, сообщило ERR. По данным издания, хакеры получили доступ к компьютеру, который использовался для удаленного управления холодильным оборудованием Danfoss в эстонских магазинах Selver, и смогли повысить температуру до 50 градусов Цельсия. В компании отметили, что инцидент произошел в одном из магазинов сети. Там добавили, что были готовы к возможной атаке, поэтому магазину не был нанесен ущерб.

В Швеции с повышением температуры в холодильных камерах из-за предполагаемой кибератаки столкнулись продуктовые сети Ica и Coop., отмечает телеканал SVT. Euronews пишет, что проблемы также возникли у точки IKEA в Бергене.

В Ирландии атаке подверглись 13 магазинов SuperValu, сообщил владелец сети Musgrave. В Нидерландах, по данным представителя компании-поставщика холодильников Danfoss, которые приводит Euronews, пострадали системы заморозки и охлаждения как минимум 17 компаний. Их названия не приводятся.