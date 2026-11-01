Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов умер 30 октября в возрасте 64 лет. Коллектив «Любэ» выразил соболезнования родным, близким и всем знакомым музыканта. Причины смерти музыканта не раскрываются

В возрасте 64 лет скончался бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов. Об этом сообщили в официальном канале музыкального коллектива.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова — бэк-вокалиста группы „Любэ“», — говорится в сообщении.

Кроме того, группа выразила соболезнования родным, близким и всем знакомым музыканта. Причины смерти музыканта не раскрываются.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 г. в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкальной академии имени Ипполитова-Иванова, начинал карьеру как оперный певец. С 1989 г. он участвовал в записи альбомов группы «Любэ», а с 2005 г. вошел в ее постоянный концертный состав в качестве бэк-вокалиста, бас-вокалиста и перкуссиониста.