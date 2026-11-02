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В Казахстане сообщили о приостановке прокачки по нефтепроводу Атырау — Самара

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 02 ноя 2026 21:55
Транспортировку нефти по нефтепроводу Атырау — Самара приостановили из-за атаки БПЛА, сообщило Минэнерго Казахстана. Губернатор Самарской области сообщал о 46 сбитых ночью беспилотниках
Транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара временно приостановили из-за атаки дронов, сообщила официальный представитель казахстанского Министерства энергетики Асель Серикпаева.
«В ночь на 2 ноября 2026 г. объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны (04:09 мск) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара была временно приостановлена», — уточнила Асель Серикпаева (цитата по ТАСС).
По ее словам, профильные службы начали оценку технического состояния инфраструктуры. Возобновление приема нефти по этому направлению ожидается в ближайшее время, добавила она.
Атырау — Самара — участок крупного магистрального нефтепровода, соединяющий месторождения Казахстана с системой транспортировки нефти РФ. Общая протяженность системы превышает 1,3 тыс. км.
В ночь на 2 ноября над Самарской областью уничтожили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Тэги
Нефтепроводы Казахстан Россия атака

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