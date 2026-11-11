Джаред Кушнер анонсировал поездку в Москву для встречи с Владимиром Путиным

12 ноября Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Москву для встречи с Владимиром Путиным, заявил зять президента США. Он сообщил, что намерен обсудить обмен пленными и подключение европейцев к переговорному процессу

Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф 12 ноября посетят Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Джаред Кушнер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби.

«Завтра мы со Стивом [Уиткоффом] отправимся в Москву, чтобы встретиться с президентом [Владимиром] Путиным, обсудить итоги сегодняшней встречи и попытаться добиться дальнейшего прогресса по некоторым вопросам, поскольку видим возможности для этого», — сказал он.

По его словам, в повестку встречи в Москве войдут обсуждение договоренности об обмене пленными и других гуманитарных вопросов. Среди других целей поездки Джаред Кушнер назвал подключение европейцев к переговорам. По словам спецпосланника президента США, американская сторона тесно взаимодействовала с представителями ЕС и НАТО до, во время и после встреч в Абу-Даби. Спецпосланник выразил надежду, что Владимир Путин согласится на их участие.

Затем американские представители отправятся в Дублин, чтобы обсудить результаты консультаций и предложенные идеи с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил Джаред Кушнер.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он назвал европейскую безопасность главной темой переговоров. Владимир Мединский также сообщил , что Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными. Конкретные параметры стороны объявят в ближайшее время. В Генштабе уточнили, что обмен затронет более 1 тыс. человек с каждой стороны.