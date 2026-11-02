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Владимир Путин назначил членов набсовета РФПИ на пять лет

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 19:40
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Владимир Путин назначил руководителя администрации президента Антона Вайно председателем набсовета РФПИ сроком на пять лет. В состав совета также вошли глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов
Президент России Владимир Путин определил состав наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций. Указ президента России размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, председателем совета назначен руководитель администрации президента Антон Вайно, а его членами — председатель Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Все шестеро назначены на пять лет. Гендиректор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев входит в наблюдательный совет по должности, говорится в документе.
29 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по возможному снятию американских санкций с РФПИ. Об этом 27 октября писала The New York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, вопрос обсуждается в рамках переговоров об участии РФПИ в поставках российского дизельного топлива в США.
16 октября Кирилл Дмитриев заявил, что Минфин США попросил РФПИ помочь в реализации дизельной сделки, в том числе с проведением платежей. Кирилл Дмитриев отметил, что выполнение договоренностей осложняют санкционные ограничения.
Тэги
Владимир Путин Указы РФПИ

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