Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о строительстве ж/д пути

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия. Соглашение было подписано в Пекине 20 мая

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Само соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 г. Его целью было названо «определения порядка взаимодействия при совместном строительстве» проекта.

Госдума приняла закон 15 октября, Совет Федерации одобрил его 28 октября. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

В марте 2026 г. после шестилетнего перерыва возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение между Забайкальском и Маньчжурией. Поезда между городами курсируют два раза в неделю, время в пути составляет около 25 минут.