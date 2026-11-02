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Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о строительстве ж/д пути

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 02 ноя 2026 15:02
Фото: Irina Iriser/Unsplash
Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия. Соглашение было подписано в Пекине 20 мая
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Само соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 г. Его целью было названо «определения порядка взаимодействия при совместном строительстве» проекта. 
Госдума приняла закон 15 октября, Совет Федерации одобрил его 28 октября. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
В марте 2026 г. после шестилетнего перерыва возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение между Забайкальском и Маньчжурией. Поезда между городами курсируют два раза в неделю, время в пути составляет около 25 минут.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что реализация проекта позволит «развивать всеобъемлющее партнерство с Китайской Народной Республикой как ключевым партнером в части внешнеэкономического сотрудничества и создает новые условия, возможности».  
Тэги
Владимир Путин Китай Железная дорога

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