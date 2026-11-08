Европа будет участвовать в переговорах по Украине в Абу-Даби, заявили во Франции

Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL. По его словам, европейские страны донесли до американского посредника позицию, что будущее Европы нельзя обсуждать без учета их интересов
Европейские страны будут представлены на переговорах по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом заявил
глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL.
«Европейцы будут хорошо представлены, и Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих обсуждениях. Пока я не могу сказать, кто именно будет представлять Францию, но она там точно будет», — сказал Жан-Ноэль Барро.
По словам министра, европейские страны в последние недели донесли до американского посредника свою позицию. Они настаивают, что обсуждение будущего Европы не может проходить без учета их интересов. «Франция донесет голос Европы, которая непосредственно затронута происходящим», — подчеркнул Жан-Ноэль Барро.
Трехсторонние переговоры
с участием России, США и Украины должны пройти 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел
в Женеве 17–18 февраля 2026 г. По итогам встречи Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Стороны не подписали никаких документов, а дата следующей встречи тогда не была определена.
При этом российская сторона ранее выступала против участия европейских стран в переговорах. 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила
, что Европе «нечего делать за столом переговоров по Украине». По ее словам, учения «коалиции желающих», запланированные перед встречей в Абу-Даби, подтверждают отсутствие необходимости участия европейских государств.