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Европа будет участвовать в переговорах по Украине в Абу-Даби, заявили во Франции

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 08 ноя 2026 16:25
Фото: KIMMO BRANDT/ЕРА/TASS
Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL. По его словам, европейские страны донесли до американского посредника позицию, что будущее Европы нельзя обсуждать без учета их интересов
Европейские страны будут представлены на переговорах по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL.
«Европейцы будут хорошо представлены, и Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих обсуждениях. Пока я не могу сказать, кто именно будет представлять Францию, но она там точно будет», — сказал Жан-Ноэль Барро.
По словам министра, европейские страны в последние недели донесли до американского посредника свою позицию. Они настаивают, что обсуждение будущего Европы не может проходить без учета их интересов. «Франция донесет голос Европы, которая непосредственно затронута происходящим», — подчеркнул Жан-Ноэль Барро.
Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины должны пройти 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17–18 февраля 2026 г. По итогам встречи Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Стороны не подписали никаких документов, а дата следующей встречи тогда не была определена.
При этом российская сторона ранее выступала против участия европейских стран в переговорах. 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европе «нечего делать за столом переговоров по Украине». По ее словам, учения «коалиции желающих», запланированные перед встречей в Абу-Даби, подтверждают отсутствие необходимости участия европейских государств.
Тэги
Франция Переговоры Европа Украина Россия

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