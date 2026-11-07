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Мария Захарова: европейцам нечего делать за столом переговоров по Украине

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 07 ноя 2026 17:28
Фото: Александр Жолобов/фотобанк Фонда «Росконгресс»
Учения «коалиции желающих», запланированные перед трехсторонними консультациями России, США и Украины в Абу-Даби, подтверждают отсутствие необходимости участия европейских стран в переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Запад игнорирует озабоченности России и усиливает эскалацию
Европе не место за столом переговоров по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия — США — Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», — указала дипломат (цитата по ТАСС).
По ее словам, Запад игнорирует озабоченности России и усиливает эскалацию. При этом Лондон и Париж хотят разместить на Украине многонациональные силы для противостояния с РФ, отметила Мария Захарова.
Развертывание иностранных контингентов на Украине недопустимо для Москвы и будет расцениваться как военная интервенция, при этом любые подразделения станут законными целями, подчеркнула дипломат. По ее словам, ответственность за эскалацию ляжет на тех, кто пытается добиться «стратегического поражения» России. 
10–11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры по украинскому урегулированию при участии делегаций из России, Украины и США, 2 ноября сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудят вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к миру. 3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие российской делегации в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября.
29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине не нужно участие Евросоюза. По его словам, европейские чиновники придерживаются провокационной позиции и выступают за продолжение боевых действий. При этом ранее он не исключал, что в будущем к переговорам могут подключиться и страны Европы.
Тэги
Мария Захарова Европа Переговоры

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