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Илияна Йотова побеждает на президентских выборах в Болгарии

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 02 ноя 2026 10:31
Фото: Bulgarian News Agency/AP/TASS
После подсчета 99,95% бюллетеней во втором туре президентских выборов в Болгарии побеждает временный президент Илияна Йотова — она набрала 57,6% голосов. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,5% и уже признал поражение. Илияна Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии
После подсчета 99,95% бюллетеней во втором туре президентских выборов в Болгарии победу одерживает временный президент страны Илияна Йотова. Она набрала 57,6% голосов, сообщает ЦИК Болгарии.
Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров получил 39,5% голосов. Он уже признал поражение.
«Мы принимаем результаты такими, какими мы их видим. Так проголосовали граждане Болгарии. Ничто не было напрасным, и лучшее еще впереди. <…> Впереди много вызовов. В конце этой кампании мы должны стремиться к единству, а не к разделению», — сказал он на брифинге (цитата по БНТ 1).
По итогам первого тура, который прошел 25 октября, Илияна Йотова получила 34,76% голосов, Андрей Гюров — 31,94%. Ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, поэтому для определения победителя потребовался второй тур.
Илияна Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии.
В январе 2026 г. на тот момент президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке. Он занимал этот пост с января 2017 г. Его место временно заняла вице-президент Илияна Йотова. Румен Радев тогда заявил, что она станет «достойным главой государства».
Тэги
Болгария Выборы Президент

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