Константин Хабенский допустил объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького

Объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького стало бы логичным разрешением многолетней путаницы, заявил худрук первого театра Константин Хабенский. В марте 2026-го МХАТ им. Горького возглавил Сергей Безруков. После этого Губернский театр интегрировали в МХАТ

Объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького было бы логичным разрешением сложившейся путаницы, заявил журналистам худрук первого театра, народный артист РФ Константин Хабенский.

«Мысль о том, что когда-то должна закончиться эта путаница с МХАТ-1 и МХАТ-2, с тем, какой МХАТ первый, а какой — второй, у меня возникала. Со временем, наверное, это произойдет», — ответил Константин Хабенский на вопрос об объединении театров ( цитата по ТАСС).

При этом артист указал, что решение о слиянии театров не находится в его ведении, но он может «предложить совершить первые шаги, для того чтобы театры стали единым целым». Он также подчеркнул, что этот процесс должен пройти «цивилизованно», а не болезненно, как это было в случае разрыва.

Константин Хабенский возглавляет МХТ им. Чехова с конца 2021 г. Бывший худрук театра Сергей Женовач принял решение покинуть должность по собственному желанию.