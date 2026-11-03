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Константин Хабенский допустил объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 03 ноя 2026 16:17
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»
Объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького стало бы логичным разрешением многолетней путаницы, заявил худрук первого театра Константин Хабенский. В марте 2026-го МХАТ им. Горького возглавил Сергей Безруков. После этого Губернский театр интегрировали в МХАТ
Объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького было бы логичным разрешением сложившейся путаницы, заявил журналистам худрук первого театра, народный артист РФ Константин Хабенский.
«Мысль о том, что когда-то должна закончиться эта путаница с МХАТ-1 и МХАТ-2, с тем, какой МХАТ первый, а какой — второй, у меня возникала. Со временем, наверное, это произойдет», — ответил Константин Хабенский на вопрос об объединении театров (цитата по ТАСС).
При этом артист указал, что решение о слиянии театров не находится в его ведении, но он может «предложить совершить первые шаги, для того чтобы театры стали единым целым». Он также подчеркнул, что этот процесс должен пройти «цивилизованно», а не болезненно, как это было в случае разрыва.
Константин Хабенский возглавляет МХТ им. Чехова с конца 2021 г. Бывший худрук театра Сергей Женовач принял решение покинуть должность по собственному желанию.
В марте 2026 г. художественным руководителем МХАТ им. М. Горького был назначен Сергей Безруков. Он также продолжает работать на аналогичной должности в Московском губернском театре. В конце августа этого года Сергей Безруков сообщил, что Губернский театр будет интегрирован в МХАТ им. М. Горького. 
Тэги
МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский

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