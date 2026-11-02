Белый дом всерьез просчитывает сценарий жесткого противостояния с Конгрессом США после выборов. Об этом говорит заявление Дональда Трампа о готовности накладывать вето на инициативы законодателей в случае перехода большинства к Демократической партии. Голосование проходит сегодня, 3 ноября, а окончательные итоги по округам и штатам определятся в ближайшие дни. Межпартийный раскол рискует существенно затормозить законотворческий процесс вплоть до всеобщих выборов 2028 г.

КОНТЕКСТ Если Демократическая партия одержит победу над Республиканской партией на промежуточных выборах в Конгресс США, которые проходят 3 ноября, то президент Дональд Трамп рассчитывает систематически прибегать к праву вето. «Они будут направлять что-то мне на подпись, а в ответ им — вето, — заявил он в интервью газете New York Post. — В итоге если в течение 2-3 месяцев на всё накладывать вето, то они придут и заключат сделку».

Где проходят границы возможностей президента

Намерение Трампа блокировать неугодные решения законодательной ветви власти опирается на прямые конституционные нормы. Конституция США наделяет главу государства правом вето, однако эти полномочия не являются абсолютными.

Согласно части 7 статьи I, законодатели могут преодолеть вето президента. Для этого обе палаты — и Палата представителей, и Сенат — должны повторно проголосовать за отвергнутый билль квалифицированным большинством не менее чем в 2/3 голосов (290 — в Палате представителей и 67 — в Сенате). В таком случае законопроект приобретает юридическую силу автоматически, уже без подписи главы государства.

Но даже при максимально благоприятном исходе демократы не получат гарантированные 2/3 мест ни в одной из палат. Тем не менее простое большинство позволит им формировать повестку комитетов, контролировать график слушаний и выносить на голосование собственные законопроекты.

Что с раскладом сил на Капитолийском холме

Баланс партийных сил в обеих палатах приобретает решающее значение. Ранее преимущество республиканцев, пусть даже с небольшим перевесом в Палате представителей, позволяло Белому дому чувствовать себя относительно спокойно при продвижении ключевых инициатив, а сопротивление демократов оказывалось малоэффективным, соответствуя поговорке про собаку и караван.

После объявления результатов голосования расстановка сил может измениться. Более того, смена руководства в комитетах может усилить позиции республиканцев-центристов, которые критически настроены по отношению к повестке трампистского движения MAGA. В условиях небольшого перевеса демократов голоса этой части законодателей станут ключевыми при попытках собрать необходимые 2/3 для преодоления вето по вопросам внутренней и финансовой политики.

Пока Республиканская партия имела в Конгрессе большинство, эта группа конгрессменов не видела смысла во фронде — она никак не могла повлиять на голосования по законопроектам. Теперь, если демократы побеждают, группа умеренных республиканцев обретает политический вес, которого до сих пор была лишена.

Чем обернется раскол в Вашингтоне

Институциональный клинч между Капитолием и Белым домом неизбежно затянет принятие нормативных актов. Процедура повторного рассмотрения законопроектов, согласования межпалатных версий и преодоления президентских вето существенно замедлит работу обеих ветвей власти.

При этом Дональд Трамп сохранит за собой широкие полномочия по управлению через систему президентских исполнительных указов (executive orders), не требующих одобрения Конгресса. Однако указы ограничены рамками уже выделенных бюджетов, а также подлежат оспариванию в судебных инстанциях.

В сфере внешней политики Белый дом также столкнется с необходимостью балансировать между полномочиями главнокомандующего и бюджетным контролем, закрепленным за Конгрессом. Неизбежное смещение внимания исполнительной власти на борьбу за бюджеты и назначения внутри страны снизит внешнеполитическую активность Вашингтона, заставляя американскую администрацию сосредоточиться на внутреннем противостоянии.

Это будет хорошей новостью для Киева, поскольку Демпартия однозначно поддерживает Украину в конфликте с Россией. Эта поддержка получит синергию за счет солидарного голосования с умеренным крылом республиканцев, которые тоже никогда не записывались в союзники Москвы.

Одновременно у Трампа ослабнет ресурс для «посредничества» в российско-украинском конфликте в том виде, в каком это проявлялось до сих пор. Значительная часть этого ресурса будет отвлечена на внутреннюю борьбу. Поэтому США еще больше «уйдут в себя», уделяя меньше внимания международным проблемам, чем это было до 3 ноября. Учитывая, какую деструктивную роль Вашингтон играет в международной политике после 2025 г., для мирового сообщества в целом это, скорее, хороший сценарий развития событий.