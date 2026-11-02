Инвесторам в золото и золотые слитки в периоды волатильности, как это происходит в последнее время, важно разделять краткосрочную динамику цены и долгосрочные факторы спроса на золото. Сейчас на рынок одновременно влияют укрепление доллара, ожидания относительно процентных ставок в США и фиксация прибыли инвесторами. Однако фундаментальный интерес к золоту со стороны центральных банков и институциональных инвесторов сохраняется.

КОНТЕКСТ Октябрь стал самым провальным месяцем для биржевых цен на золото с 2008 г. (−6,87%), сообщило агентство Bloomberg. Цена опустилась до минимума за год — около $3870–3900 за тройскую унцию. На пике в январе 2026 г. цена поднималась примерно до $5595 за унцию. При этом мировые центробанки в III квартале 2026 г. увеличили закупки золота до 321 т, что на 42% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальным квартальным объемом с IV квартала 2024 г., следует из данных Всемирного совета по золоту (WGC).

Почему золото дешевеет

Причин текущей коррекции несколько.

1. Рынок учитывает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США.

Это один из ключевых факторов давления на котировки. Золото не приносит процентного дохода, поэтому при росте ставок и доходности облигаций инвесторы могут отдавать предпочтение процентным инструментам. В сентябре 2026 г. ФРС повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,75–4%. На заседании 28 октября регулятор сохранил ее на этом уровне. Инфляция в США по-прежнему остается выше целевого уровня ФРС в 2%. Таким образом, рынок оценивает вероятность дальнейшего повышения стоимости заимствований.

2. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционные опасения.

Подорожание нефти и других энергоносителей повышает риск сохранения инфляции на высоком уровне. В ответ центральные банки могут дольше удерживать ставки высокими. Это создает дополнительное давление на золото, поскольку повышает привлекательность альтернативных инструментов с фиксированной доходностью.

3. Инвесторы фиксируют прибыль после продолжительного роста.

В 2025 г. золото подорожало примерно на 64%, а в январе 2026 г. обновило исторический максимум. После такого стремительного роста часть участников рынка начала фиксировать прибыль. Масштабные продажи усилили коррекцию, особенно на фоне высокой волатильности и изменения ожиданий относительно политики ФРС.

Перестало ли золото быть защитным активом

Нет. Текущая коррекция цен не отменяет долгосрочных факторов, которые поддерживают спрос на золото. Один из наиболее показательных индикаторов — поведение центральных банков.

В III квартале 2026 г. центральные банки и другие официальные институты увеличили золотые резервы на 321 т. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимальный квартальный показатель с конца 2024 г. С начала года объем закупок достиг 675 т — на 6% выше результата за тот же период 2025 г.

По оценке Всемирного совета по золоту, закупки центральных банков по итогам 2026 г. как минимум могут соответствовать уровню прошлого года. В 2025 г. они составили 848 т. Основными мотивами остаются диверсификация резервов и управление рисками.

Интерес к золоту сохраняется и со стороны институциональных инвесторов. В III квартале приток средств в обеспеченные физическим золотом биржевые фонды (ETF) составил 211 т, а совокупные запасы достигли рекордных 4256 т.

При этом картина спроса неоднородна: мировой спрос на золото в III квартале снизился на 1% год к году, до 1369 т, но в денежном выражении вырос на 22%, до $188 млрд. Средняя цена золота за квартал составила $4262 за унцию, что на 23% выше показателя годом ранее.

Прогнозы крупных инвестиционных банков также указывают на сохранение долгосрочного потенциала рынка. Например, Goldman Sachs Research в августе подтвердил прогноз роста стоимости золота до $4900 за унцию к концу 2027 г.

Что это значит для российского рынка

Для российских инвесторов важно учитывать не только мировую стоимость золота в долларах, но и динамику курса доллара к рублю. Поэтому снижение международных котировок не всегда приводит к пропорциональному снижению рублевой стоимости золота.

Поведение частных инвесторов также меняется вслед за рыночной конъюнктурой. Когда золото быстро дорожает, часть покупателей стремится зафиксировать прибыль. Во время коррекции другие инвесторы, напротив, рассматривают снижение цены как возможность войти в актив на более привлекательных условиях.

Мы наблюдаем такую динамику и по собственным продажам: по сравнению с сентябрем объем продаж «Росвекселя» вырос в 2 раза, в том числе увеличился спрос на «Золотые сертификаты».

При этом клиенты, которые приобрели сертификаты в августе — сентябре, получили защиту от снижения стоимости металла. Это отличает его от обычной покупки физического золота, стоимость которого напрямую зависит от изменения рыночных котировок. Поэтому при выборе способа покупки важно учитывать не только динамику цены металла, но и условия конкретного инструмента.