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Кремль рассчитывает, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 13 ноя 2026 15:14
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Россия надеется, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, менять состав делегации пока не планируется
Москва рассчитывает, что следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Исходим из того, что он состоится достаточно быстро, в обозримой перспективе», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда пройдет следующий раунд (цитата по ТАСС).
По его словам, Россия пока не планирует менять состав своей делегации для участия в трехсторонних переговорах. Представитель Кремля добавил, что решение о расширении группы будет принимать президент Владимир Путин, если появится такая необходимость.
Дмитрий Песков также сказал, что Россия готова разговаривать с Европой, если у нее есть «желание и уполномоченный говорить». Подключить Евросоюз к мирному процессу по Украине, по его словам, можно, когда станет ясна его готовность к этому.
При этом речи о двусторонних контактах России с Европой пока не идет, но Москва к ним открыта, о чем неоднократно говорил президент РФ, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов с ЕС, это европейцы разорвали диалог.
В Кремле не стали комментировать сообщения о кандидатурах главы евродипломатии Каи Каллас и президента Франции Эммануэле Макрона на роль возможного переговорщика по Украине от Европы.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. В Абу-Даби также прибыли европейские представители, но за столом переговоров их не было. 
12 ноября в Москву прилетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Последний говорил, что одной из тем визита станет возможность подключения европейцев к обсуждению ситуации на Украине.
По итогам поездки в Россию Стив Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров. Джаред Кушнер утверждает, что консультации состоятся уже на следующей неделе. 13 ноября он уточнил, что Владимир Путин согласился на участие Европы в следующем раунде переговоров.
Тэги
Дмитрий Песков Переговоры Украина Европа

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