Кремль рассчитывает, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро

Россия надеется, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, менять состав делегации пока не планируется

Москва рассчитывает, что следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Исходим из того, что он состоится достаточно быстро, в обозримой перспективе», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда пройдет следующий раунд ( цитата по ТАСС).

По его словам, Россия пока не планирует менять состав своей делегации для участия в трехсторонних переговорах. Представитель Кремля добавил, что решение о расширении группы будет принимать президент Владимир Путин, если появится такая необходимость.

Дмитрий Песков также сказал, что Россия готова разговаривать с Европой, если у нее есть «желание и уполномоченный говорить». Подключить Евросоюз к мирному процессу по Украине, по его словам, можно, когда станет ясна его готовность к этому.

При этом речи о двусторонних контактах России с Европой пока не идет, но Москва к ним открыта, о чем неоднократно говорил президент РФ, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов с ЕС, это европейцы разорвали диалог.

В Кремле не стали комментировать сообщения о кандидатурах главы евродипломатии Каи Каллас и президента Франции Эммануэле Макрона на роль возможного переговорщика по Украине от Европы.

10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. В Абу-Даби также прибыли европейские представители, но за столом переговоров их не было.

12 ноября в Москву прилетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Последний говорил , что одной из тем визита станет возможность подключения европейцев к обсуждению ситуации на Украине.