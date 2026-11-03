Минобороны РФ сообщило о поражении четырех ТЭС на Украине

Российские военные в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар по энергетическим объектам на территории Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области. По данным Минобороны РФ, поражены четыре тепловые электростанции, две электроподстанции и два сухогруза

Вооруженные силы России атаковали объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, а также портовую инфраструктуру Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.

В Винницкой области, по данным министерства, поражена Ладыжинская ТЭС мощностью 1,8 тыс. МВт. В Днепропетровской области под удар попали Криворожская ТЭС мощностью 2,8 тыс. МВт и Приднепровская ТЭС мощностью 1,7 тыс. МВт. В Харьковской области ведомство сообщило о поражении Харьковской ТЭС мощностью 86 МВт, а также электроподстанций «Змиевская» и «Лосево» напряжением 330 кВ каждая.

Эти энергетические объекты, как утверждает Минобороны, снабжали электроэнергией предприятия военной промышленности и объекты ВСУ. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками, говорится в сообщении.

В Одесской области российские военные поразили инфраструктуру порта Килия, которая, по утверждению Минобороны РФ, была задействована в интересах украинских вооруженных сил. В порту Южный и акватории Черного моря под удар попали два сухогруза, которые, по данным ведомства, доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Владимир Зеленский в социальных сетях сообщил, что за ночь российские военные выпустили 289 беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Во многих городах введены аварийные и экстренные отключения света, уточнил украинский лидер.