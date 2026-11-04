Еще пять лет назад основной моделью технологического развития во многих отраслях российской экономики была покупка готового импортного оборудования, а отечественная разработка воспринималась скорее как запасной вариант. Сегодня ситуация принципиально изменилась: крупные компании все чаще выступают якорными заказчиками, ставят задачи, софинансируют НИОКР и берут на себя пилотные испытания. Для достижения технологического лидерства необходима широкая кооперация науки, инженерных компаний, промышленности и институтов развития. Государство уже выстроило здесь рабочий контур: институты развития, от «Сколкова» до РЭЦ, объединенные ВЭБ.РФ, помогают высокотехам интегрировать результаты разработок в повседневный бизнес. Как это работает на практике в совершенно разных отраслях — от микрофлюидики до 3D-печати и построения спутников — в материале «Эксперта» ко Дню народного единства.

От университетской идеи до орбиты

В Год единства народов России «сила общего дела» становится базовой экономической формулой для отечественной индустрии. В современной наукоемкой экономике один в поле — не инженер: небольшая технологическая компания физически не может одновременно удерживать собственное производство, фундаментальную науку и продажи сразу в пяти отраслях — без кооперации у нее просто не будет ни скорости, ни масштаба.

И крупному предприятию не всегда удается самостоятельно добраться до решения проблем, которые небольшая инженерная команда уже успешно решила с другим клиентом. Именно поэтому наиболее эффективной на рынке сегодня оказывается связка «якорный заказчик — технологическая компания — наука — институт развития».

Начинается эффективная кооперация с университетских стен, заявил генеральный директор компании «Стереотек» (производитель промышленных 3D- и 5D-принтеров) Артём Авдеев. А продолжается — поддержкой в создании и развитии технологических стартапов, где особенно полезна возможность получения грантов от Фонда содействия инновациям (ФСИ) и Фонда «Сколково». Это открывает таким компаниям доступ к реальным промышленным задачам через отраслевые конкурсы и хакатоны.

Единство в кооперации

Для создания сильного высокотехнологичного продукта, в том числе и промышленного 3D/5D-принтера, нужны надежные партнеры, продолжил Артём Авдеев.

«У нас налажена собственная программная и конструкторская разработка, производство компонентов и сборка — полный цикл создания ценности для контроля качества. Но в части материалов для печати и обучения мы целиком полагаемся на наших партнеров. Это дает возможность сфокусироваться на развитии продукта и решении задач клиентов», — пояснил он.

Схожим образом устроена кооперация и в российской частной космонавтике. Как отметил генеральный директор группы компаний «СПУТНИКС» Георгий Алёшкин, организация самостоятельно выполняет большую часть работ — от проектирования спутника до его производства и управления на орбите. Однако создание и запуск космического аппарата требуют тесной кооперации с внешними партнерами на протяжении практически всего жизненного цикла.

«Например, совместно с ФСИ и российскими университетами мы обеспечили запуск более 20 космических аппаратов, выполняющих научно-образовательные миссии. В этой цепочке университеты разрабатывали полезную нагрузку и научные эксперименты, ФСИ оказывал поддержку проектам, а „СПУТНИКС“ предоставлял спутниковые платформы и компетенции для реализации миссий. Ключевая задача в такой модели — объединить разработки разных участников в единую систему, обеспечив совместимость всех компонентов и работоспособность конечного продукта», — объясняет Георгий Алешкин.

Междисциплинарная кооперация лежит и в основе создания бионических протезов, где механика, электроника, программное обеспечение и медицинская практика должны работать как единая система, отмечает председатель совета директоров ГК «Моторика» Андрей Давидюк. Значительная часть производственного цикла компании — от проектирования до сборки — сосредоточена в России, а уровень локализации достигает 85–100% в зависимости от типа изделия.

Промышленный заказчик как руководитель разработки

Взаимодействие разработчиков оборудования, научных организаций и промышленных предприятий напрямую влияет на скорость, стоимость внедрения и саму архитектуру новых технологий. Более того, в компании «Стереотек» промышленного заказчика прямо называют руководителем разработки, поскольку именно его требования и видение определяют, какой будет следующая версия продукта.

«Например, один из заказчиков использовал наши принтеры для 5D-печати крупногабаритных рабочих колес насосов. Часть номенклатуры не помещалась по габаритам. В итоге мы выпустили модель принтера с увеличенной областью печати и усиленным 5D-модулем — для более тяжелых деталей. Сейчас запрос уже на область печати в 1 метр — в следующем году планируем отгрузить первые такие машины», — рассказал Артём Авдеев.

Параллельная работа науки, разработчика и индустриального партнера позволяет кратно сократить издержки и в таких наукоемких сферах, как нефтегазовая отрасль, химия, фармацевтика и биотехнологии. Это подтверждает опыт компании LABADVANCE, развивающей технологии микрофлюидики — работы с жидкостями и реакциями в каналах размером в доли миллиметра.

«Если все три стороны — научная организация, разработчик и промышленный заказчик — работают параллельно, а не передают задачу по цепочке, исчезают самые дорогие этапы: повторные итерации и доработка прибора после того, как он уже разработан», — уверен руководитель LABADVANCE Алексей Черемисин.

Причем запрос промышленного заказчика имеет особую значимость. Здесь показателен пример взаимодействия компании с производителем потребительских товаров: начав с испытаний косметической продукции, партнеры решили открыть новые направления — перешли к созданию ряда приборов, которые ускоряют разработку косметических средств и позволяют персонализировать их подбор.

«Успешная разработка технических средств реабилитации также требует тесного взаимодействия инженерной, медицинской и реабилитационной экспертизы, а требования к испытаниям и регистрации медицинских изделий важно учитывать уже на этапе планирования. Чем раньше специалисты разных профилей включаются в проект, тем проще соотнести технические решения с задачами реабилитации, своевременно предусмотреть необходимые проверки и снизить потребность в доработках перед выходом изделия на рынок», — согласен Андрей Давидюк из «Моторики».

Он добавил, что ​ в медицине и реабилитации ключевым соразработчиком также выступает сам человек, а также врачи клиник, поскольку оценить качество протеза только по лабораторным показателям невозможно.

От прототипа к серии

Переход от разработки технологии по запросу заказчика к ее серийному производству и масштабированию оголяет главные барьеры кооперации и предъявляет новые требования к партнерам. Как отмечает Георгий Алёшкин из «СПУТНИКСа», создать работающий прототип сложно, но еще сложнее превратить его в серийный продукт с предсказуемыми характеристиками, стоимостью и сроками изготовления. В космической отрасли критически важно обеспечить повторяемость параметров, надежность компонентов и способность поставщиков стабильно наращивать производство.

«Промышленность хочет получить готовое решение. Но путь от научной работы требует значительных и долгосрочных вложений: чтобы довести техническое решение до промышленного внедрения, зачастую нужно несколько лет. Важна и скорость прототипирования: в России практически нет центров коллективного пользования, где можно быстро изготовить прототип микрофлюидного чипа или проточного реактора», — отметил Алексей Черемисин из LABADVANCE.

Поддержка на стыках

Поскольку создание высокотехнологичной продукции — процесс капиталоемкий, с высокими технологическими рисками и длительным циклом разработки, ключевое значение приобретает финансирование всего инновационного цикла — именно поддержку на разных стадиях предлагают институты, входящие в контур ВЭБ.РФ. Сначала критически важна поддержка государственных фондов и институтов развития, снижающих технологические риски. Так, ГК «СПУТНИКС» еще в 2012 г. стала первой космической компанией, получившей поддержку Фонда «Сколково» в виде софинансирования разработки спутниковой платформы для первого частного российского микроспутника «ТаблетСат-Аврора».

По мере роста компании и перехода к развертыванию капиталоемких орбитальных группировок подключаются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), лизинга и ресурсы стратегических инвесторов. В частности, механизм космического лизинга с ГТЛК позволил передать три аппарата «Зоркий-2М» для эксплуатации в составе орбитальной группировки. Аналогичным образом строится работа с инвесторами и институтами развития в других отраслях. В LABADVANCE также рассказали о сквозной поддержке группы ВЭБ.РФ на разных стадиях: начиная со статуса участника «Сколкова», который дает налоговые льготы, доступ к грантам и, что не менее важно, к сообществу заказчиков и технологических партнеров, до содействия в пилотировании и инвестициях.

Наконец, когда продукт готов к масштабированию, институты развития контура ВЭБ.РФ помогают компаниям выходить на внешние рынки и находить зарубежных партнеров. Как пояснил Андрей Давидюк, в 2025–2026 гг. при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ) «Моторика» развивала присутствие в Саудовской Аравии, Вьетнаме и ОАЭ: устанавливала контакты с потенциальными партнерами, вела переговоры о поставках и сервисном обслуживании продукции.