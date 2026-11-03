На НРФ’10 в рамках Дня диджитал 12 ноября ведущие игроки диджитал-рынка обсудят ключевые вызовы индустрии, перспективы развития рекламных технологий и новые подходы к повышению эффективности рекламы.

12 ноября на юбилейном Национальном рекламном форуме (НРФ’10) пройдет «Стратегическая сессия лидеров цифрового рекламного рынка: стратегии для 2027 года». В центре внимания — трансформация российского диджитал-рынка, развитие рекламных экосистем, внедрение искусственного интеллекта и поиск новых точек роста в условиях меняющейся экономики.

Модератором стратегической сессии выступит Борис Омельницкий, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

По словам Бориса Омельницкого, стратегическая сессия станет площадкой, где участники смогут получить ответы на ключевые вопросы о будущем цифровой рекламы напрямую от компаний, формирующих российский рынок интернет-рекламы. В обсуждении примут участие представители ведущих игроков индустрии:

Артем Пуликов, член Правления — Заместитель генерального директора (коммерческий директор) МТС Ads;

Алексей Филия, руководитель рабочей группы по Цифровому ТВ АРИР, заместитель генерального директора по стратегии и развитию рекламных продуктов ГПМ Реклама;

Александр Куликов, CPO Билайн Adtech;

Анатолий Новожилов, CPO Platforma;

Вадим Гречишкин, директор по рекламным продуктам сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ;

Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами Яндекс Рекламы;

Мария Добромильская, директор по работе с партнерами, VK;

Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств;

Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера | Perfluence;

Татьяна Ковалевская (Долдо), коммерческий директор T2 AdTech;

Сергей Тимохин, коммерческий директор, Свои Плюсы Яндекса;

Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon;

Анна Иванова, генеральный директор «Рамблер интернет-холдинга».

Программа стратегической сессии объединит три тематических блока, посвященных ключевым изменениям рекламного рынка и перспективам его развития в 2027 году.

Новая архитектура рекламного рынка

Замедление экономического роста, усиление конкуренции за бюджеты и дефицит качественного рекламного инвентаря меняют архитектуру российского диджитал-рынка. В центре первого блока — перераспределение внимания аудитории, развитие собственной технологической инфраструктуры, независимая верификация и борьба с рекламным фродом. Участники рассмотрят, как повысить прозрачность измерений и доверие рекламодателей, а также какие задачи требуют объединения усилий индустрии.

Консолидация и эффективность: новые стратегии роста

Как рекламным экосистемам развиваться в условиях растущих требований бизнеса к эффективности? Во втором блоке речь пойдет о консолидации рынка, расширении партнерств, новых рекламных форматах и возможностях искусственного интеллекта. Отдельный акцент сделают на переходе к измеримым бизнес-результатам, автоматизации рекламных процессов и инвестициях в технологии, способных обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество.

Путь к покупке и новые точки роста

Заключительный блок будет посвящен трансформации потребительского поведения под влиянием цифровых экосистем и искусственного интеллекта. Эксперты обсудят, как маркетплейсы, программы лояльности, рекомендательные системы и ИИ-агенты меняют привычный путь покупателя, какие возможности открывает развитие ритейл медиа и как брендам адаптировать рекламные стратегии, сохраняя связь с аудиторией в новых условиях.

Одним из центральных вопросов дискуссии станет сохранение связи между брендом и потребителем в условиях, когда все большую роль в выборе товаров и услуг играют алгоритмы. Эксперты обсудят, как изменится потребительский путь в 2027 году и какие инструменты помогут бизнесу адаптироваться к новым моделям принятия решений.