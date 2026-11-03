Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Ключевые вопросы будущего цифровой рекламы

Лидеры цифрового рекламного рынка обсудят стратегии развития индустрии на 2027 год на НРФ’10

Новости партнеров 03 ноя 2026
Фото: пресс-служба НРФ
На НРФ’10 в рамках Дня диджитал 12 ноября ведущие игроки диджитал-рынка обсудят ключевые вызовы индустрии, перспективы развития рекламных технологий и новые подходы к повышению эффективности рекламы.
12 ноября на юбилейном Национальном рекламном форуме (НРФ’10) пройдет «Стратегическая сессия лидеров цифрового рекламного рынка: стратегии для 2027 года». В центре внимания — трансформация российского диджитал-рынка, развитие рекламных экосистем, внедрение искусственного интеллекта и поиск новых точек роста в условиях меняющейся экономики.
Модератором стратегической сессии выступит Борис Омельницкий, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).
По словам Бориса Омельницкого, стратегическая сессия станет площадкой, где участники смогут получить ответы на ключевые вопросы о будущем цифровой рекламы напрямую от компаний, формирующих российский рынок интернет-рекламы. В обсуждении примут участие представители ведущих игроков индустрии:
  • Артем Пуликов, член Правления — Заместитель генерального директора (коммерческий директор) МТС Ads;
  • Алексей Филия, руководитель рабочей группы по Цифровому ТВ АРИР, заместитель генерального директора по стратегии и развитию рекламных продуктов ГПМ Реклама;
  • Александр Куликов, CPO Билайн Adtech;
  • Анатолий Новожилов, CPO Platforma;
  • Вадим Гречишкин, директор по рекламным продуктам сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ;
  • Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами Яндекс Рекламы;
  • Мария Добромильская, директор по работе с партнерами, VK;
  • Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств;
  • Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера | Perfluence;
  • Татьяна Ковалевская (Долдо), коммерческий директор T2 AdTech;
  • Сергей Тимохин, коммерческий директор, Свои Плюсы Яндекса;
  • Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon;
  • Анна Иванова, генеральный директор «Рамблер интернет-холдинга».
Программа стратегической сессии объединит три тематических блока, посвященных ключевым изменениям рекламного рынка и перспективам его развития в 2027 году.

Новая архитектура рекламного рынка

Замедление экономического роста, усиление конкуренции за бюджеты и дефицит качественного рекламного инвентаря меняют архитектуру российского диджитал-рынка. В центре первого блока — перераспределение внимания аудитории, развитие собственной технологической инфраструктуры, независимая верификация и борьба с рекламным фродом. Участники рассмотрят, как повысить прозрачность измерений и доверие рекламодателей, а также какие задачи требуют объединения усилий индустрии.

Консолидация и эффективность: новые стратегии роста

Как рекламным экосистемам развиваться в условиях растущих требований бизнеса к эффективности? Во втором блоке речь пойдет о консолидации рынка, расширении партнерств, новых рекламных форматах и возможностях искусственного интеллекта. Отдельный акцент сделают на переходе к измеримым бизнес-результатам, автоматизации рекламных процессов и инвестициях в технологии, способных обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество.

Путь к покупке и новые точки роста

Заключительный блок будет посвящен трансформации потребительского поведения под влиянием цифровых экосистем и искусственного интеллекта. Эксперты обсудят, как маркетплейсы, программы лояльности, рекомендательные системы и ИИ-агенты меняют привычный путь покупателя, какие возможности открывает развитие ритейл медиа и как брендам адаптировать рекламные стратегии, сохраняя связь с аудиторией в новых условиях.
Одним из центральных вопросов дискуссии станет сохранение связи между брендом и потребителем в условиях, когда все большую роль в выборе товаров и услуг играют алгоритмы. Эксперты обсудят, как изменится потребительский путь в 2027 году и какие инструменты помогут бизнесу адаптироваться к новым моделям принятия решений.
Подробности деловой программы юбилейного НРФ смотрите на официальном сайте форума.
Тэги
Форумы Реклама Рекламный бизнес Цифровизация НРФ

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Михаил Кожевников: «Конкуренция только нарастает» Школа

Михаил Кожевников: «Конкуренция только нарастает»

Генеральный директор группы компаний «Просвещение» о тенденциях на рынке образования
02 сен 2025
Антон Атрашкин: «Мы в постоянном диалоге с бизнесом» Мнения

Антон Атрашкин: «Мы в постоянном диалоге с бизнесом»

Директор деловой программы выставки ИННОПРОМ — о тенденциях в промышленности
07 июл 2025
Марина Фытова: «Главный вызов — гарантировать покупателю бесшовный опыт» ПМЭФ

Марина Фытова: «Главный вызов — гарантировать покупателю бесшовный опыт»

Исполнительный директор «Лемана ПРО» о новой культуре потребления
30 июн 2025

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.