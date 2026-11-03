Saudia возобновит прямые рейсы из Москвы в Джидду

Саудовская авиакомпания Saudia с 1 декабря возобновит прямые рейсы между Москвой и Джиддой — они были приостановлены в начале марта. Полеты будут выполняться из аэропорта Шереметьево три раза в неделю

Саудовская авиакомпания Saudia возобновит выполнение прямых рейсов между Москвой и Джиддой с 1 декабря, сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево в мессенджере Max.

Перевозчик будет выполнять рейсы из московского Шереметьево три раза в неделю. Для полетов он будет использовать самолеты Boeing 787–9 Dreamliner, говорится в сообщении

Джидда расположена на побережье Красного моря и является одним из крупнейших городов Саудовской Аравии. Прямые рейсы между странами, которые выполняли авиакомпании Saudia и Flynas, были приостановлены 2 марта на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Для возвращения в Россию российское посольство в Саудовской Аравии рекомендовало гражданам воспользоваться рейсами через Стамбул.

Дополнительные возможности для поездок между двумя странами появились после введения взаимного безвизового режима. Соглашение между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая. Оно позволяет гражданам обеих стран находиться на территории другого государства без визы до 90 дней в течение календарного года.

Безвизовый порядок распространяется на туристические, деловые и частные поездки. При этом соглашение не распространяется на поездки с целью работы, учебы и постоянного проживания. Также безвизовый режим не действует для паломничества в период хаджа — гражданам, путешествующим с этой целью, по-прежнему необходимо получение визы, уточняли в МИД России.