США одобрили проект меморандума о взаимопонимании с Ираном

США одобрили проект договоренностей с Ираном, предусматривающий взаимные уступки по ядерной программе Тегерана и замороженным иранским активам, узнала Al-Araby al-Jadeed. Сейчас стороны обсуждают порядок объявления соглашения, Ожидается, что они объявят о договоренностях одновременно

Вашингтон согласился с предложением по проекту мирного соглашения, которое катарская делегация передала Тегерану, пишет Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источники, близкие к посредникам из Катара и Пакистана.

По данным издания, Иран готов пойти на уступки по ядерной программе в обмен на получение части замороженных средств. Какие именно обязательства возьмет на себя Тегеран и какую сумму разблокирует Вашингтон, газета не уточняет.

Предполагается, что стороны объявят о договоренностях одновременно: Иран заявит о согласии на уступки по ядерному вопросу, а США — о разблокировке части иранских средств, уточнили источники издания. Они называют соглашение временным и отмечают, что после его достижения стороны вернутся за стол переговоров.

Катарская делегация 2 ноября посетила Тегеран в третий раз за неделю, отмечает издание. Доха активизировала посредничество между Ираном и США, чтобы сблизить их позиции и добиться соглашения о прекращении конфликта, отмечает издание. Группа посредников также проинформировала страны Персидского залива о предложенных шагах — их одобрили Саудовская Аравия и ОАЭ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 2 ноября заявил , что он и президент США Дональд Трамп с некоторым оптимизмом оценивают возможность урегулирования с Ираном путем переговоров.