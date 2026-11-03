Ученые допустили рост числа смертей от рака шейки матки на 39% к 2050 году

По прогнозам медиков, к середине столетия заболеваемость раком шейки матки вырастет на 20,2% по сравнению с 2024 г. Это приведет к росту смертности от данного новообразования на 39,3%

К 2050 г. число новых случаев рака шейки матки в мире может вырасти на 20,2%, а смертность — на 39,3% по сравнению с 2024 г. в абсолютном выражении. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine.

По данным журнала, в 2023 г. в мире было зарегистрировано около 887 тыс. новых случаев рака шейки матки и 369 тыс. смертей от этого заболевания. Эти данные получили участники исследования Global Burden of Disease, проанализировавшие показатели 204 стран и территорий за период с 1990 по 2023 гг.

Исследователи выявили значительный разрыв в распространенности рака шейки матки в странах с разным уровнем дохода. В государствах с низким доходом стандартизованный показатель заболеваемости более чем в четыре раза выше, чем в странах с высоким уровнем дохода, а смертности — более чем в семь раз выше. Согласно прогнозам до 2050 г., в этих странах сохранятся самые высокие показатели заболеваемости и смертности.

По оценкам авторов исследования, основной причиной появления рака шейки матки стала инфекция ВПЧ. По данным ВОЗ, рак шейки матки является пятым по частоте выявления онкологическим заболеванием у женщин во всем мире: в 2024 г. было зарегистрировано около 604 тыс. новых случаев заболевания и примерно 350 тыс. случаев смерти от него.

Ключевым элементом профилактики предраковых поражений и онкологических заболеваний, включая рак шейки матки, является вакцинация против ВПЧ. В России ее добавят в национальный календарь прививок в 2027 г., говорил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в конце октября.