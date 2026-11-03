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Ученые допустили рост числа смертей от рака шейки матки на 39% к 2050 году

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 19:50
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»
По прогнозам медиков, к середине столетия заболеваемость раком шейки матки вырастет на 20,2% по сравнению с 2024 г. Это приведет к росту смертности от данного новообразования на 39,3%
К 2050 г. число новых случаев рака шейки матки в мире может вырасти на 20,2%, а смертность — на 39,3% по сравнению с 2024 г. в абсолютном выражении. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine.
По данным журнала, в 2023 г. в мире было зарегистрировано около 887 тыс. новых случаев рака шейки матки и 369 тыс. смертей от этого заболевания. Эти данные получили участники исследования Global Burden of Disease, проанализировавшие показатели 204 стран и территорий за период с 1990 по 2023 гг.
Исследователи выявили значительный разрыв в распространенности рака шейки матки в странах с разным уровнем дохода. В государствах с низким доходом стандартизованный показатель заболеваемости более чем в четыре раза выше, чем в странах с высоким уровнем дохода, а смертности — более чем в семь раз выше. Согласно прогнозам до 2050 г., в этих странах сохранятся самые высокие показатели заболеваемости и смертности.
По оценкам авторов исследования, основной причиной появления рака шейки матки стала инфекция ВПЧ. По данным ВОЗ, рак шейки матки является пятым по частоте выявления онкологическим заболеванием у женщин во всем мире: в 2024 г. было зарегистрировано около 604 тыс. новых случаев заболевания и примерно 350 тыс. случаев смерти от него. 
Ключевым элементом профилактики предраковых поражений и онкологических заболеваний, включая рак шейки матки, является вакцинация против ВПЧ. В России ее добавят в национальный календарь прививок в 2027 г., говорил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в конце октября. 
Первое в России производство вакцины против ВПЧ полного цикла открылось в конце октября 2025 г. в Кировской области. Речь идет о вакцине «Цегардекс», ее производством занимается биофармацевтическая компания «Нанолек». Первую партию из 30 тыс. доз выпустили в гражданский оборот в конце сентября. До конца года на предприятии должно быть произведено 600 тыс. доз вакцины, говорил гендиректор «Нанолек» Евгений Баринов.
Тэги
рак Заболевания смерть

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