Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина

Актриса Екатерина Райкина — дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина — умерла в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова. Причины смерти там не уточнили. Источник ТАСС рассказал, что артистка находилась в больнице с лета

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина умерла на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Театра имени Вахтангова.

Причины смерти не приводятся. Дата и место прощания также не уточняются.

Смерть актрисы «РИА Новости» подтвердил ее брат, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин. «Да, ее больше нет с нами», — сказал он. Причину смерти он также не назвал.

По данным источника ТАСС, актриса ушла из жизни в больнице, куда попала еще летом. Он уточнил , что смерть наступила по естественным причинам, артистка по последнего была в сознании.

Екатерина Райкина родилась 5 апреля 1938 г. в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Впервые вышла на сцену Театра имени Вахтангова в 12-летнем возрасте, заменив заболевшую исполнительницу роли Козетты в спектакле «Отверженные». Окончила Театральное училище имени Щукина, в 1959 г. была принята в труппу Театра Вахтангова, где проработала почти 50 лет.

Екатерина Райкина сыграла такие роли, как Софья в «Дамах и гусарах», Люсиль в «Мещанине во дворянстве», Зелима в «Принцессе Турандот», Катя в «Двенадцатом часе», Ира в «Антонии и Клеопатре» и др. Последней ее работой на сцене театра стала роль Бетти в спектакле «Белый кролик».

Также актриса играла в театре «У Никитских ворот» и Театре имени Варпаховского в Монреале.