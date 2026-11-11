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В Индии с рельсов сошел пассажирский поезд

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 11 ноя 2026 12:25
Локомотив и пять вагонов поезда Kolkata — Sairang Express сошли с рельсов возле станции Дигару в индийском штате Ассам. Авария произошла рано утром 11 ноября, сообщила Северо-Восточная железная дорога Индии. Четыре человека получили легкие травмы, уточнили власти штата
Локомотив и пять вагонов поезда Kolkata — Sairang Express сошли с рельсов возле станции Дигару в индийском штате Ассам. Об этом сообщила Северо-Восточная железная дорога Индии (Northeast Frontier Railway, NFR) в соцсети X.
Авария произошла около 06:54 по местному времени (04:24 мск), когда состав следовал на станцию, чтобы пропустить другой поезд. По информации NFR, машинист не смог контролировать скорость состава. Компания заявила, что все пассажиры находятся в безопасности, серьезных травм не зафиксировано.
Глава штата Ассам Химанта Бисва Сарма уточнил, что четыре человека получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь.
NFR сообщила, что пассажирам, которые не могли продолжить путь, предоставили еду и воду. Также на место аварии направили специальный состав для них.
По сообщению NFR, движение уже восстановили, поезда постепенно возвращаются к обычному графику в обоих направлениях. Несколько составов отменили или сократили маршруты. Генеральный директор железной дороги и другие руководители выехали на место происшествия для контроля восстановительных работ.
8 ноября в Египте произошло столкновение поездов в районе Эль-Аят. Источник Masrawy изначально сообщал, что  пострадали около 150 человек. Позже Минздрав Египта уточнил в соцсети X, что ранения получили 112 человек, еще семеро погибли.
Тэги
Индия Поезд Железная дорога

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