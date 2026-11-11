В Индии с рельсов сошел пассажирский поезд

Локомотив и пять вагонов поезда Kolkata — Sairang Express сошли с рельсов возле станции Дигару в индийском штате Ассам. Авария произошла рано утром 11 ноября, сообщила Северо-Восточная железная дорога Индии. Четыре человека получили легкие травмы, уточнили власти штата

Локомотив и пять вагонов поезда Kolkata — Sairang Express сошли с рельсов возле станции Дигару в индийском штате Ассам. Об этом сообщила Северо-Восточная железная дорога Индии (Northeast Frontier Railway, NFR) в соцсети X.

Авария произошла около 06:54 по местному времени (04:24 мск), когда состав следовал на станцию, чтобы пропустить другой поезд. По информации NFR, машинист не смог контролировать скорость состава. Компания заявила, что все пассажиры находятся в безопасности, серьезных травм не зафиксировано.

Глава штата Ассам Химанта Бисва Сарма уточнил , что четыре человека получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь.

NFR сообщила, что пассажирам, которые не могли продолжить путь, предоставили еду и воду. Также на место аварии направили специальный состав для них.

По сообщению NFR, движение уже восстановили, поезда постепенно возвращаются к обычному графику в обоих направлениях. Несколько составов отменили или сократили маршруты. Генеральный директор железной дороги и другие руководители выехали на место происшествия для контроля восстановительных работ.