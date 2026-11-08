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В Египте при столкновении поездов пострадали около 150 человек

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 08 ноя 2026 17:21
Около 150 человек пострадали при столкновении поездов в районе Эль-Аят к югу от Гизы, сообщает Masrawy со ссылкой на источник. По данным Telegraph Egypt, погиб машинист одного из поездов, четыре вагона сошли с рельсов и опрокинулись. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что организованных российских туристов среди пассажиров не было
Около 150 человек пострадали при столкновении поездов в районе Эль-Аят к югу от Гизы. Об этом сообщило египетское издание Masrawy со ссылкой на осведомленный источник.
Число пострадавших предварительное и может увеличиться. На место происшествия направили более 50 машин скорой помощи. Полиция оцепила район аварии, чтобы обеспечить эвакуацию пострадавших. Большинство из них доставили в больницы Эль-Аята и Бени-Суэйфа.
Издание Telegraph Egypt сообщило, что при столкновении погиб машинист поезда № 134. По данным издания, четыре вагона сошли с рельсов и опрокинулись.
Российский союз туриндустрии (РСТ) запросил у туроператоров информацию о пассажирах столкнувшихся поездов. По полученным данным, организованных российских туристов среди них не было, сообщил РБК руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
«При этом мы не располагаем подтвержденной информацией о том, были ли в поезде россияне, путешествующие самостоятельно. Отсутствие организованных туристов не означает, что среди пассажиров не могло быть других граждан России. Продолжаем уточнять информацию», — подчеркнули в РСТ.
28 октября 2026 г. в испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда Iryo и AVE компании Renfe. В результате аварии погибли 68 человек, еще 15 пострадавших находились в тяжелом состоянии. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал предварительной причиной катастрофы человеческую ошибку.
Тэги
Египет пострадавшие Поезд

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