В Казахстане заявили о предотвращении госпереворота на западе страны

В казахстанском Атырау задержали 10 человек, которые, по версии следствия, планировали госпереворот в западном регионе страны, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики. Задержанных подозревают в том числе в пропаганде терроризма

Сотрудники Комитета нацбезопасности задержали в Атырау 10 человек в рамках досудебного расследования, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что задержание произошло 30 октября.

Задержанных подозревают в создании экстремистской группы, а также в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, сообщили в КНБ. По версии следствия, целью группы было насильственное изменение основ конституционного строя в западном регионе Казахстана.

При обысках по местам жительства у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и другие доказательства, сообщили в ведомстве. Силовики также пресекли работу трех подпольных учебных центров для детей и подростков, которые, по данным КНБ, были созданы подозреваемыми. Некоторые участники группы ранее были судимы за террористические и общеуголовные преступления, говорится в сообщении.