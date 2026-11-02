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В Казахстане заявили о предотвращении госпереворота на западе страны

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 20:34
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
В казахстанском Атырау задержали 10 человек, которые, по версии следствия, планировали госпереворот в западном регионе страны, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики. Задержанных подозревают в том числе в пропаганде терроризма 
Сотрудники Комитета нацбезопасности задержали в Атырау 10 человек в рамках досудебного расследования, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что задержание произошло 30 октября. 
Задержанных подозревают в создании экстремистской группы, а также в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, сообщили в КНБ. По версии следствия, целью группы было насильственное изменение основ конституционного строя в западном регионе Казахстана.
При обысках по местам жительства у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и другие доказательства, сообщили в ведомстве. Силовики также пресекли работу трех подпольных учебных центров для детей и подростков, которые, по данным КНБ, были созданы подозреваемыми. Некоторые участники группы ранее были судимы за террористические и общеуголовные преступления, говорится в сообщении.
В октябре президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал о просьбе казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова помочь с организацией переворота в Казахстане. По его словам, этот разговор состоялся в октябре 2020 г. Садыр Жапаров заявил, что отказал ему, поскольку не намерен вмешиваться в политику соседней страны и портить отношения с ней.
Тэги
Казахстан задержание

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