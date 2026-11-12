В Кремле начались переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время встречи глава государства представит позицию РФ, а американские переговорщики должны будут вразумить «подопечных» в Европе, сообщили в МИД России

В Кремле началась встреча российского президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Стороны встретились для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, во время встречи будут обсуждаться «все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования», включая возможное привлечение европейцев к переговорам.

В ходе переговоров Владимир Путин представит американским представителям позицию РФ и «все наши базовые оценки», после чего США должны убедить европейских «подопечных» проявить «здравый смысл», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии RT. По его словам, европейцы, настаивающие на их подключении к переговорному процессу, «явно чувствуют себя ущемленными». Он допустил откат и срыв усилий в случае, если европейские представители сядут за стол переговоров.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с Владимиром Путиным утром 12 ноября. У трапа самолета их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. О том, что представители США хотят обсудить с президентом России возможность подключения европейцев к переговорам, Джаред Кушнер сказал 11 ноября по окончании трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.