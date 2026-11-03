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В МВД оценили число обратившихся за убежищем в России иностранцев

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 18:40
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
С начала года 25 граждан США, Канады и Великобритании обратились к России за убежищем, оценили в МВД. В целом же за три квартала Россия получила более 3,8 тыс. заявлений о предоставлении убежища от иностранных граждан. Больше половины пришлось на ходатайства от украинцев
25 граждан США, Канады и Великобритании попросили убежище в России в период с января по сентябрь, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Так, за этот период с ходатайством о предоставлении убежища в России обратились 11 граждан США, 8 — Канады и 6 — Великобритании. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. количество заявок от граждан этих стран сократилось на 6, 3 и 4 соответственно. Всего за 2025 г. от них было подано 30 заявлений.
В целом же с начала этого года Россия получила более 3,8 тыс. заявлений о предоставлении убежища от иностранцев. Почти половину из них составили граждане Украины (2 тыс. заявлений), следует из данных МВД. В пятерку лидеров также вошли граждане Сирии (641), Афганистана (190), Узбекистана (93) и Ирана (88).
Среди граждан ЕС наибольшее количество заявлений подали немцы, уточняет ТАСС. За девять месяцев за временным убежищем обратились 49 граждан Германии, свидетельствуют данные МВД. Далее следуют граждане Латвии (36) и Литвы (12). Также прошения подавали граждане Эстонии и Италии (по 7), Болгарии и Чехии (по 4), а также по одному человеку из Нидерландов, Венгрии, Испании, Дании и Словакии.
Тэги
Россия убежище иностранцы

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