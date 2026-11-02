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В Сербии задержали владельца Alta Bank

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 02 ноя 2026 18:04
Фото: ALTA Bank
В Сербии задержали владельца Alta Bank Давора Мацуру после того, как у банка отозвали лицензию, сообщает Nova.rs. Нацбанк объяснил отзыв лицензии ухудшением финансового положения и рисками для вкладчиков. FT отмечает, что Alta Bank был популярен у россиян
В Сербии задержали владельца Alta Bank Давора Мацуру, сообщает сербское издание Nova.rs со ссылкой на собственные источники. За несколько дней до этого у банка отозвали лицензию и начали процедуру банкротства.
Давора Мацуру задержали утром 2 ноября. Издание отмечает, что он близок к Сербской прогрессивной партии бывшего президента страны Александра Вучича.
Владелец Alta Bank Давор Мацура как минимум дважды за последние недели пытался покинуть Сербию, отмечает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации издания, в середине октября его развернули в аэропорту соседней Черногории, а после парламентских выборов он пытался уехать в Москву. Сам Давор Мацура отрицает намерение покинуть страну.
Источники FT обратили внимание, что Alta Bank обслуживал российских физлиц и юрлиц. Собеседники газеты указывают на «значительную роль» банка в содействии переводам россиян.
Задержанию Давора Мацуры предшествовали обыски в офисах Alta Bank: полиция проводила их более 30 часов, начиная с субботы. 30 октября исполнительный совет Национального банка Сербии отозвал у кредитной организации лицензию на работу. После этого в Alta Banka подтвердили начало процедуры банкротства.
Причинами отзыва лицензии стали ухудшение финансового положения банка и риски для вкладчиков. «Установлено, что за предыдущий период финансовое состояние банка значительно ухудшилось, а также существует вероятность дальнейшего ухудшения его финансового состояния или ликвидности и, в связи с этим, угрозы интересам вкладчиков», — говорится в заявлении регулятора.
В Нацбанке Сербии добавили, что Агентство по страхованию вкладов назначат конкурсным управляющим по решению суда. В течение семи рабочих дней оно должно обеспечить выплату застрахованных сумм и доступ вкладчиков к средствам в соответствии с законом о страховании вкладов. В заявлении агентства говорится, что страховая сумма составляет до 50 тыс. евро на одного вкладчика.
Тэги
Банки задержание Сербия

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