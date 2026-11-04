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В Турции задержали более 30 россиянок во время рейдов по ночным клубам

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 04 ноя 2026 15:11
Фото: Mathias Reding/Unsplash
В турецкой Анкаре задержали 34 гражданки России по обвинению в нарушении морали и общественного порядка, сообщили в пресс-службе российского посольства. Женщины находятся в депортационном центре «Акюрт» и ожидают судебного заседания
Турецкая полиция задержала 34 россиянок 23 октября во время рейдов в ночных клубах Анкары. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве.
У задержанных изъяли мобильные телефоны, однако им разрешили связываться с родственниками по стационарному телефону. Сейчас россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт».
С женщинами работает турецкий адвокат. В посольстве отметили, что судебное заседание состоится в ближайшее время. Источник «РИА Новости» в местных силовых структурах сообщил, что после суда россиянок депортируют.
Сотрудники российского консульства уже встретились с задержанными. В дипмиссии заверили, что по мере развития ситуации соотечественницам окажут необходимую помощь.
В сентябре турецкое издание Haberler сообщило о задержании владельца Anex Tour Нешета Кочкара в рамках расследования дел о наркотиках и организации проституции.
Тэги
Турция задержание Посольство РФ

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