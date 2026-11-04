В Турции задержали более 30 россиянок во время рейдов по ночным клубам

В турецкой Анкаре задержали 34 гражданки России по обвинению в нарушении морали и общественного порядка, сообщили в пресс-службе российского посольства. Женщины находятся в депортационном центре «Акюрт» и ожидают судебного заседания

Турецкая полиция задержала 34 россиянок 23 октября во время рейдов в ночных клубах Анкары. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве.

У задержанных изъяли мобильные телефоны, однако им разрешили связываться с родственниками по стационарному телефону. Сейчас россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт».

С женщинами работает турецкий адвокат. В посольстве отметили, что судебное заседание состоится в ближайшее время. Источник «РИА Новости» в местных силовых структурах сообщил, что после суда россиянок депортируют.

Сотрудники российского консульства уже встретились с задержанными. В дипмиссии заверили, что по мере развития ситуации соотечественницам окажут необходимую помощь.