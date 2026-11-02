WSJ: США предложили возобновить поставки российского газа в Европу через Украину

США предложили возобновить поставки российского газа в Европу через Украину, продавая его через американского посредника в рамках переговоров об энергетическом перемирии, сообщают источники The Wall Street Journal. При этом в ЕС говорили, что планируют полностью отказаться от российского газа к концу 2027 г.

США выступили за скорое возобновление поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину. Инициатива обсуждается в рамках переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины в преддверии зимы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

Вопрос поднимался, в частности, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером во время поездок в Москву и Киев в сентябре, пишет газета. По замыслу Вашингтона, российский газ будет продаваться через американского посредника. Это позволит обойти европейские санкции и создаст возможности для американских инвесторов.

Американские переговорщики считают, что возвращение на европейский рынок может стать для Москвы дополнительным стимулом согласиться на энергетическое перемирие. Доходы от продажи газа Белый дом предлагает перечислять на эскроу-счет в юрисдикции третьей страны, отметили источники WSJ.

Законодательство ЕС предусматривает полный отказ от российского газа к концу 2027 г. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен еще в октябре в интервью венгерскому изданию 444.hu подчеркивал , что запрет должен остаться в силе даже после заключения мира с Россией.

При этом в Вашингтоне рассчитывают, что энергетические трудности Европы могут изменить позицию европейских столиц. По данным WSJ, европейские газовые хранилища заполнены примерно на 75%, что ниже среднего уровня за последние девять лет. Дополнительное давление на энергетический рынок оказали перебои с поставками СПГ из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

После прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 г. единственным действующим трубопроводным маршрутом поставок российского газа в Европу остался «Турецкий поток», отмечал «Эксперт» в конце октября. В 2025 г. по нему в Европу поступило около 18 млрд куб. м газа.