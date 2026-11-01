Юрий Ушаков: Владимир Путин ответит Владимиру Зеленскому, если он позвонит

Владимир Путин не отказывается от переговоров и ответит на звонок Владимира Зеленского, если он позвонит, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, глава Украины передает сигналы о готовности к диалогу через различные источники

Президент России Владимир Путин ответит лидеру Украины Владимиру Зеленскому, если тот позвонит. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Я думаю, что ответит, конечно. Владимир Путин ни разу не отказывался от разговоров», — сказал Юрий Ушаков.

По его словам, глава Украины передает сигналы о готовности к диалогу через различные источники. Юрий Ушаков отметил, что если это действительно так, то Владимир Зеленский может приехать в Москву.

30 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, что будет, если президенту позвонит Владимир Зеленский заявил , что «никто пока не звонил», и улыбнулся. Также представитель Кремля отметил, что Владимир Путин готов к телефонному разговору с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

27 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с лидерами Норвегии и Финляндии по инициативе финской и норвежской сторон. В Кремле по итогам разговора рассказали , что участники обсудили планируемые трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине и вопросы безопасности в Европе, в частности, судоходство в Балтийском море.