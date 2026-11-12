В правительстве предлагают повысить доходы граждан от пенсионных накоплений. Для этого будет проведена конвертация накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. Такая норма содержится во внесенном в Госдуму законопроекте Минфина. Управлять средствами будет корпорация ВЭБ, как это происходит и сейчас с активами Социального фонда, а также негосударственные пенсионные фонды. «Эксперт» разбирался, как будет работать механизм и что это даст гражданам и экономике.

НПФ государственного значения

Пенсионным накоплениям россиян дадут новую жизнь. С 1 апреля 2027 г. планируется запустить автоматическую конвертацию пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Законопроект об этом разработан Минфином и внесен в Госдуму правительством.

Пенсионные накопления граждан формировались за счет страховых взносов работодателей в 2002–2013 гг. по двум каналам — в обязательную и добровольную накопительную систему. С 2014 г. на перечисление средств в накопительную часть действует мораторий, но ранее сформированные активы продолжают приносить инвестиционный доход. Часть накоплений находится в СФР под управлением ВЭБ.РФ, другая — в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), но с течением времени всё больший объем уходит на выплаты.

В Минфине назвали ключевые преимущества автоматической конвертации пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. По оценке ведомства, новая система позволит гражданам не только приумножать ранее сформированные средства, но и гибче распоряжаться ими. У перехода в ПДС есть ряд достоинств:

Дополнительные возможности накопления и получения выплат. Граждане смогут пополнять сбережения личными взносами и получать государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение десяти лет, а также оформлять налоговые вычеты на перечисления в систему. Кроме того, появится возможность выбирать сроки и способы выплат, а также досрочно использовать накопленные в ПДС средства в особых жизненных ситуациях — при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения.

Граждане смогут пополнять сбережения личными взносами и получать государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение десяти лет, а также оформлять налоговые вычеты на перечисления в систему. Кроме того, появится возможность выбирать сроки и способы выплат, а также досрочно использовать накопленные в ПДС средства в особых жизненных ситуациях — при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения. Передача сбережений по наследству. Средства, сформированные в ПДС, можно будет передавать правопреемникам (с учетом предусмотренных программой условий). Это позволит использовать сбережения не только для обеспечения собственной пенсии, но и в рамках долгосрочного финансового планирования семьи.

Средства, сформированные в ПДС, можно будет передавать правопреемникам (с учетом предусмотренных программой условий). Это позволит использовать сбережения не только для обеспечения собственной пенсии, но и в рамках долгосрочного финансового планирования семьи. Повышенные гарантии сохранности средств. Государство в рамках ПДС гарантирует сохранность дополнительных личных взносов и инвестиционного дохода на них в пределах 2,8 млн руб. Как подчеркивают в Минфине, этот лимит вдвое превышает размер страхового возмещения по обычным банковским вкладам.

Впервые о подготовке законопроекта председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил в июне 2026 г. в Совете Федерации. Он сообщил, что госкорпорация совместно с кабмином прорабатывает запуск объединенного пенсионного фонда с контрольным пакетом у государственных структур. В качестве ключевых участников проекта тогда упоминались ВЭБ.РФ и ВТБ.

Уполномоченный НПФ предлагается создать с участием одного из крупнейших игроков рынка — НПФ «ВТБ Пенсионный фонд». Активы под управлением объединенного фонда составят около 5 трлн руб., а ВЭБ.РФ получит блокирующий пакет акций объединенного фонда.

Сейчас накоплениями клиентов СФР, которые не заявили о передаче их НПФ, управляет государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, но ее мандат по их инвестированию строго ограничен : активы размещаются преимущественно в ОФЗ, консервативных корпоративных облигациях и банковских депозитах.

Законопроект предполагает, что с 1 апреля 2027 г. накопления порядка 36 млн таких клиентов СФР конвертируются в сбережения в создаваемый НПФ с госучастием. А накопления еще 35,2 млн лиц, застрахованных в действующих негосударственных фондах, конвертируются в систему ПДС под управлением этих НПФ.

Конвертация средств расширит возможности их использования и гражданами, и всей экономикой без увеличения рисков.

Инвестиции в надежные активы: средства пенсионных накоплений, переведенные в ПДС, продолжат инвестироваться с соблюдением прежних консервативных принципов ради их безопасности, говорят в Минфине.

средства пенсионных накоплений, переведенные в ПДС, продолжат инвестироваться с соблюдением прежних консервативных принципов ради их безопасности, говорят в Минфине. Рост благосостояния граждан: за счет инвестиционного дохода, дополнительных личных взносов, государственного софинансирования и налоговых льгот, а также удлинения горизонта вложений сбережения могут расти более высокими темпами.

за счет инвестиционного дохода, дополнительных личных взносов, государственного софинансирования и налоговых льгот, а также удлинения горизонта вложений сбережения могут расти более высокими темпами. Развитие экономики: объединение накопленных средств с новыми взносами граждан создаст более устойчивый источник «длинных денег» для развития важных отраслей экономики. Это снизит зависимость бизнеса от банковских кредитов и бюджетного субсидирования и должно стимулировать инвестиции и экономический рост.

Базой для новой структуры должен стать НПФ «Благосостояние», в капитал которого ВЭБ.РФ вошел еще в 2019 г. По информации источника «Эксперта», фонд может получить название «Благосостояние.РФ», однако окончательное наименование пока обсуждается.

Сейчас НПФ «Благосостояние» — лидер рынка по объему пенсионных резервов в управлении и числу получателей негосударственных пенсий. Фонд администрирует корпоративные пенсионные программы РЖД и еще более 360 предприятий. Ежемесячные выплаты от фонда получают 350 тыс. человек — почти четверть всех получателей негосударственных пенсий в России.

ВЭБ.РФ более 20 лет управляет пенсионными накоплениями граждан в качестве государственной управляющей компании и продолжит участвовать в управлении этими средствами в новой системе. Для обслуживания клиентов объединенный НПФ сможет использовать разветвленную розничную сеть и клиентские сервисы банка ВТБ.

Цель изменений — вернуть пенсионным накоплениям статус долгосрочного инвестиционного ресурса. Как заявил в июне глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, создание объединенного фонда в том числе позволит использовать сбережения россиян для финансирования технологических проектов.

Как будет проходить конвертация

Порядок будет зависеть от того, где сейчас хранятся пенсионные накопления россиян. Страховщиком сегодняшних клиентов СФР — как тех, кто еще не получает накопительную пенсию, так и тех, кому выплаты уже назначены, — станет новый НПФ с государственным участием. Клиенты действующих НПФ также перейдут на условия ПДС, но останутся в своих фондах независимо от того, получают они уже накопительную пенсию или нет. При этом условия и размеры ранее назначенных выплат сохранятся: для бывших клиентов СФР обязательства по ним перейдут к новому фонду, а для клиентов других НПФ ничего не изменится.

Автоматическая конвертация пенсионных прав из накопительной пенсии в ПДС исключает бюрократическую нагрузку на граждан и базируется на следующих принципах:

Автоматический порядок. Накопления конвертируют в ПДС в силу закона, без подачи заявлений. Согласно новой модели, граждане получат право собственности на сформированные сбережения.

Накопления конвертируют в ПДС в силу закона, без подачи заявлений. Согласно новой модели, граждане получат право собственности на сформированные сбережения. Сохранение мобильности. В течение двух лет после перевода можно сменить НПФ без потери дохода и без уплаты штрафов и комиссий.

В течение двух лет после перевода можно сменить НПФ без потери дохода и без уплаты штрафов и комиссий. Сохранение условий инвестирования. Средствами бывших клиентов СФР продолжит управлять ВЭБ.РФ. Условия и размеры уже назначенных накопительных пенсий сохранятся.

Средствами бывших клиентов СФР продолжит управлять ВЭБ.РФ. Условия и размеры уже назначенных накопительных пенсий сохранятся. Перераспределение функционала. Администрирование пенсионных накоплений передается поднадзорному ЦБ РФ объединенному НПФ. За СФР остается выплата страховых пенсий по старости. Для граждан, уже получающих выплаты в действующих НПФ, условия не изменятся.

Администрирование пенсионных накоплений передается поднадзорному ЦБ РФ объединенному НПФ. За СФР остается выплата страховых пенсий по старости. Для граждан, уже получающих выплаты в действующих НПФ, условия не изменятся. Дополнительные возможности. Россияне смогут пополнять счета, получать государственное софинансирование и налоговые вычеты по условиям ПДС.

Россияне смогут пополнять счета, получать государственное софинансирование и налоговые вычеты по условиям ПДС. Расширенные гарантии. Пенсионные сбережения, государственное софинансирование и полученный инвестдоход гарантируются полностью. Новые личные взносы и доход на них — в пределах 2,8 млн руб.

Почему понадобилась трансформация

В Минфине напомнили, что накопительный компонент пополнялся за счет взносов работодателей с 2002 по 2014 г. С 2014 г. обязательные взносы работодателей направляются на выплату страховых пенсий, а добровольные перечисления делают немногие: в 2024 г. их внесли всего 28,4 тыс. человек, отметили в ведомстве. При этом программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная в январе 2024 г., уже доказала свою эффективность в качестве сберегательного инструмента для граждан. На текущий момент в рамках ПДС заключено порядка 15 млн договоров общим объемом свыше 1,2 трлн руб., подчеркнули в министерстве.

Таким образом, система пенсионных накоплений, задуманная как источник дополнительного дохода после выхода на пенсию, постепенно превратилась в механизм распределения ранее сформированных средств. Причин этому несколько:

Прекращение взносов. Сформированные до 2014 г. средства инвестируются, но не пополняются новыми взносами.

Сформированные до 2014 г. средства инвестируются, но не пополняются новыми взносами. Небольшой размер накоплений. Средняя сумма на счете гражданина не достигает 117 тыс. руб., а средняя пожизненная накопительная пенсия от СФР в 2025 г. составляла всего 1560,86 руб. в месяц.

Средняя сумма на счете гражданина не достигает 117 тыс. руб., а средняя пожизненная накопительная пенсия от СФР в 2025 г. составляла всего 1560,86 руб. в месяц. Преобладание единовременных выплат. Свыше 95% всех выплат пенсионных накоплений — единовременные, поскольку сформированных сумм недостаточно для назначения регулярных выплат.

Свыше 95% всех выплат пенсионных накоплений — единовременные, поскольку сформированных сумм недостаточно для назначения регулярных выплат. Сокращение инвестиционного ресурса. В материалах к законопроекту сказано, что за ближайшие 20 лет может быть выплачено более 90% существующих накоплений.

Именно поэтому государство решило объединить накопительную систему с ПДС. Это устранит правовую неопределенность вокруг ранее сформированных средств и включит их в единую систему с добровольными взносами граждан, считает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. «Пенсионные накопления прошлых лет просто переходят на следующую стадию своего жизненного цикла», — пояснил ученый. Ранее, отмечает он, средства находились в режиме ожидания из-за моратория на взносы, а теперь будут работать по единым правилам с новыми сбережениями граждан.

Что это значит для россиян

Главный результат конвертации накоплений в ПДС для граждан — возможность гибче распоряжаться своими деньгами, считает декан Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Новая система имеет несколько преимуществ:

Более ранний доступ к деньгам. Помимо достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, основанием для выплат станет 15-летний срок участия в ПДС. В особых случаях, например при дорогостоящем лечении или потере кормильца, накопления можно будет использовать досрочно.

Помимо достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, основанием для выплат станет 15-летний срок участия в ПДС. В особых случаях, например при дорогостоящем лечении или потере кормильца, накопления можно будет использовать досрочно. Выбор способа выплат. Граждане смогут выбирать форматы выплат. Расширятся и возможности наследования, в том числе после назначения срочных периодических выплат, отмечает Константин Ордов.

Граждане смогут выбирать форматы выплат. Расширятся и возможности наследования, в том числе после назначения срочных периодических выплат, отмечает Константин Ордов. Увеличение накоплений. Личные взносы, государственное софинансирование до 36 тыс. руб. в год и налоговые вычеты создадут дополнительные стимулы для накопления средств. Более длительный горизонт инвестирования позволит фондам использовать эффект сложного процента и потенциально повышать доходность сбережений, обращает внимание президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Откуда возьмутся длинные деньги для экономики

Наиболее значимым результатом для экономики может стать формирование источника долгосрочного капитала, считает профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик. Новая модель, по ее словам, объединяет интересы граждан, пенсионных фондов и бизнеса: население формирует личные сбережения, НПФ получают средства для долгосрочного инвестирования, а экономика — дополнительный источник финансирования. Вложения этого капитала в облигации, акции и инфраструктурные проекты могут способствовать развитию финансового рынка, росту инвестиций и расширению налогооблагаемой базы.

На середину 2026 г. размер пенсионных накоплений составлял около 6,5 трлн руб., напоминает доцент кафедры менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман. Однако автоконвертация не означает одномоментного роста капитала: ее главное значение — возможность выстроить вокруг этих средств полноценную систему долгосрочного накопления.

Дополнительным эффектом может стать усиление конкуренции на пенсионном рынке. Появление НПФ с госконтролем способно повысить доверие граждан к долгосрочным сбережениям, считает глава НАПФ. Фондам придется активнее конкурировать друг с другом по инвестиционной доходности, качеству сервисов и прозрачности условий, что стимулирует развитие всей системы долгосрочных сбережений.